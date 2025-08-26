El Ibex 35 pierde los 15.200 puntos con la Fed y Nvidia en el punto de mira

El Ibex 35 vuelve a caer. El selectivo de la Bolsa española se aleja de los 15.300 puntos en una jornada de transición en la que la atención recae en la Reserva Federal (Fed) a la espera de los resultados de Nvidia.

Así, tras el toque de campana, el Ibex 35 bajaba un 0,71%, hasta los 15.141,50 puntos.

Sólo dos cotizadas del selectivo iniciaban la sesión al alza: IAG (+0,91%) y Acciona (+0,06%). Por el contrario, las mayores caídas eran las de Logista (-2,35%), Santander (-2,05%) y CaixaBank (-1,86%).

La atención de los mercados vira hacia el banco central estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha despedido a Lisa Cook, una gobernadora de la Fed a la que el Gobierno ha decidido investigar por un posible fraude hipotecario.

En una carta publicada por el republicano en su red Truth Social, el presidente invoca el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 y declara: "Está usted eliminada de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato".

"Hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios", escribe Trump, que argumenta que Cook firmó dos hipotecas para una "residencia primaria" en dos estados diferentes en dos semanas.

Un presidente estadounidense puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed pero solo por causa justificada, que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca un desacuerdo en materia de política monetaria.

La ofensiva contra Cook, que fue nominada para el cargo por el expresidente demócrata Joe Biden, se suma a la presión que la Administración Trump está ejerciendo sobre la Fed y su presidente, Jerome Powell, al que reclama bajar los tipos.

“El principal riesgo para los mercados es que esta decisión, aparentemente arbitraria, pone en duda la independencia futura de un organismo como la Fed, restando credibilidad a sus decisiones”, señalan los analistas de Link Securities.

Pendientes de la polémica en torno a la Fed, las principales bolsas europeas también iniciaban el día en negativo. El Dax alemán cedía un 0,61%; el Cac 40 francés, un 1,48%; el FTSE 100 británico, un 0,58%, y el FTSE Mib italiano, un 0,82%.

El Euro Stoxx 50 se dejaba un 0,9% al tiempo que el Stoxx 600 restaba un 0,73%.

En el Viejo Continente los focos se ponen sobre la Bolsa de París después de que el primer ministro, François Bayrou, haya convocado para el 8 de septiembre la celebración en la Asamblea Nacional de una moción de confianza.

La nueva crisis de gobierno se dejó notar ya el lunes en el comportamiento del Cac 40 y de los bonos franceses, que fueron los que peor se comportaron en términos relativos.

Mientras que la agenda empresarial de este martes es bastante liviana, en la macroeconómica destaca sobre todo la publicación esta tarde del índice de confianza de los consumidores de EEUU, elaborado por la consultora the Conference Board.

Correspondiente al mes de agosto, que se espera que haya caído ligeramente con relación a su lectura de julio.

En cualquier caso, la semana está marcada por la presentación de resultados de Nvidia.

El gigante tecnológico publicará sus cuentas el miércoles tras el cierre de la sesión en Wall Street “pudiendo dar más recorrido al rally de agosto de las bolsas y, a su vez, medir la confianza de las bolsas respecto a la IA”, subrayan los analistas de Renta 4.

El bitcoin pierde los 110.000 dólares

Pese a las dudas en torno a la independencia de la Fed, el euro perdía terreno frente al dólar, a punto de cambiarse a menos de 1,16 billetes verdes.

El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, cedía un 0,7%, hasta los 67,74 dólares por barril. A su vez, el estadounidense West Texas Intermediate se dejaba un 0,8%, hasta los 64,28 dólares.

El oro intentaba mantenerse por encima de los 3.400 dólares por onza, mientras que el bitcoin perdía el nivel de los 110.000 dólares.

La rentabilidad del bono alemán a 10 años bajaba al 2,72% y la del español al mismo plazo al 3,34%.