El Ibex 35 recoge beneficios y se aleja de los 15.400 puntos

El Ibex 35 se toma un respiro. El selectivo de la Bolsa española caía en la apertura de la sesión de este lunes, tras haber subido un 0,75% la semana pasada y marcar máximos desde 2007.

Así, tras el toque de campana, el Ibex 35 cedía un 0,43%, hasta los 15.345,50 puntos. El índice sólo recibía el apoyo de tres valores: Cellnex (+0,48%), Sabadell (+0,26%) e Indra (+0,18%).

Por el contrario, las mayores caídas las protagonizaban Iberdrola (-1,03%), Sacyr (-0,82%) y Telefónica (-0,7%).

"En España las miradas siguen puestas en los máximos del Ibex 35 del 2007 y en los 16.000 puntos", subraya Javier Cabrera, analista de mercados.

"Si bien las subidas del índice ya son elevadas en los últimos años, el sentimiento es optimista", por lo que cree que "en el corto plazo podrá batir estos niveles".

Sin embargo, Cabrera advierte de que "estas subidas reflejan unas perspectivas bastante optimistas en general para las compañías del Ibex, lo que probablemente provoque un desempeño más pobre en los próximos años si no hay nuevos catalizadores".

Todas las principales bolsas europeas iniciaban el día en negativo. El Dax alemán cedía un 0,53%; el Cac 40 francés, un 0,41%, y el FTSE Mib italiano, un 0,26%.

El Euro Stoxx 50 se dejaba un 0,35%, mientras que el Stoxx 600 perdía un 0,26%.

Tal y como explican los expertos de Link Securities, los inversores están "aprovechando los recientes repuntes de muchos valores, con los índices en máximos anuales, para realizar algunos beneficios".

Powell da esperanzas

Cabe recordar que el pasado viernes, en su intervención en el simposio de bancos centrales que se celebró en Jackson Hole (Wyoming), el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dio esperanzas de un inminente recorte de los tipos de interés.

Así, en su discurso, Powell expuso las razones que podrían llevar al banco central a reanudar su proceso de bajadas de las tasas de referencia, en pausa desde el pasado diciembre.

Afirmó que, con la política monetaria en territorio restrictivo, "las perspectivas de referencia y el cambiante equilibrio de riesgos podrían justificar un ajuste de su postura de política monetaria".

Tras la intervención del banquero central, las posibilidades que el mercado da a que la Fed baje los tipos en septiembre supera el 84%. Según los datos de LSEG, antes del discurso de Powell se situaban por debajo del 70%.

Los resultados de Nvidia

Aunque la sesión de este lunes no cuenta con grandes referencias económicas, los mercados sí deberán afrontar citas de relevancia a lo largo de la semana.

En el ámbito macroeconómico destaca la publicación, el viernes, del índice de precios del consumo personal de Estados Unidos de julio. Conocido como PCE, es la variable de precios más seguida por la Fed para medir la inflación.

Los analistas esperan que el crecimiento interanual del PCE se haya mantenido en el 2,6% y que el de su subyacente haya repuntado una décima, al 2,9%.

De ser así, en Link Securities creen que las expectativas de bajadas de tipos de los inversores se vayan a ver modificadas sustancialmente. "De sorprender esta variable sensiblemente alza, la reacción en los mercados de bonos y acciones puede ser muy negativa", advierten.

En la agenda empresarial sobresalen los resultados de Nvidia. La cotizada más valiosa de Wall Street informará de sus cuentas el miércoles una vez haya finalizado la sesión en la Bolsa de Nueva York.

"Siendo el principal referente para los inversores de todo lo relacionado con la inteligencia artificial, las cifras que dé a conocer y, sobre todo, sus expectativas de negocio [...] moverán las bolsas para bien o para mal", alertan también en Link Securities.