Wall Street celebra que Powell se plantee subir tipos: Dow, S&P 500 y Nasdaq crecen por encima del 1,5%

Wall Street ha celebrado que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) haya abierto la puerta a bajar los tipos de interés en septiembre, tan y como ha indicado en el simposio de Jackson Hole. Los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York registran avances por encima del 1,5%.

En concreto, el Dow Jones Industrial se revaloriza un 1,7%, superando ampliamente los 45.000 puntos, mientras que el S&P500, la referencia del parqué neoyorquino, sube un 1,5%, pasando la barrera de los 6.400 enteros.

Por su parte, el Nasdaq, el índice tecnológico de referencia mundial, se anota un 1,8% en los primeros compases de la sesión bursátil, hasta acercarse a los 21.200 puntos.

Entre los mejores valores del día, se sitúan Intel, que avanza este viernes casi un 3% después de haber sufrido una cierta volatilidad durante la semana tras conocerse que el Gobierno de Estados Unidos quiere hacerse con una participación del 10% en la compañía tecnológica.

También suben este viernes Fortinet, Tesla, Alphabet, ASML, PayPal, Apple, Adobe, Amazon, Microsoft y Meta, entre otros. Sin embargo, sufren pérdidas Nvidia y Workday.

Jerome Powell, presidente de la Fed, este viernes a su llegada al simposio de Jackson Hole. Jim Urquhart Reuters Jackson Hole, Wyoming (Estados Unidos)

Al otro lado del Atlántico, los principales parqués europeos también están en verde, aunque en un grado menor quelos estadounidenses. El FTSE MIB es el que más crece, por encima del 1%. El Ibex 35, por su parte, se anota un 0,63%, tocando nuevos máximos desde 2007, superando ampliamente los 15.300 puntos.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,27% hasta situarse en los 67,49 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, caía un 0,22%, hasta los 63,38 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1599 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se relajaba hasta el 3,337%. La prima de riesgo aumentaba hasta los 58 puntos básicos.