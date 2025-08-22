Inmobiliaria Colonial enfrenta el soporte en 5,70 euros que debería propiciar una reacción

Los mercados están en vilo, a la espera del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole. Todos los ojos están puestos en él, ya que se espera que ofrezca pistas sobre un posible recorte de tipos en septiembre. Las recientes señales de debilidad en el mercado laboral han aumentado las expectativas de un cambio en la política monetaria a corto plazo.

En el mercado español, el Ibex 35 comienza la jornada en los 15.303 puntos, tras una subida modesta del 0,08% en lo que fue un día de transición. En su tabla de valores, y si nos fijamos en la parte baja de la misma, destaca el comportamiento de las acciones de Inmobiliaria Colonial.

En las últimas jornadas, Jefferies subió el precio objetivo de Merlin Properties a 15 euros por acción, un 19% más, debido a que su inversión en centros de datos está generando un valor tangible. También elevó el precio de Inmobiliaria Colonial.

Además, Citigroup ha incluido a Colonial en su lista de valores del Ibex 35 favoritos para comprar, retomando la cobertura del valor con una recomendación de compra y un precio objetivo de 7,50 euros, lo que otorga un potencial alcista de alrededor del 30%.

En lo que va de ejercicio, los títulos de Inmobiliaria Colonial acumulan una ganancia de algo más del 15%. Desde el punto de vista técnico, el valor ofrece señales mixtas y se encuentra actualmente en pleno proceso correctivo iniciado desde los máximos intradiarios alcanzados el pasado 23 de julio en los 6,145 euros.

Este proceso correctivo no se produce de manera demasiado virulenta, puesto que la pendiente bajista no es demasiado pronunciada. Sin embargo, sí podemos hablar de una estructura técnica de máximos y mínimos decrecientes, donde el valor ha perforado recientemente el soporte de los 5,80 euros acometiendo nuevos descensos.

Evolución de las acciones de Inmobiliaria Colonial Eduardo Bolinches Tradingview

Un hecho destacado es que existe una zona de soporte horizontal importante y consistente en los 5,71 euros, que debería frenar el avance de los bajistas. Se trata de una antigua resistencia intermedia que el valor logró superar durante mayo, y que posteriormente sirvió de apoyo en junio y también en los primeros días de agosto.

En estos instantes, el valor se encuentra en un nivel crucial, puesto que la pérdida, en base a cierres, de la zona de los 5,70 euros implicaría la continuación del proceso correctivo sin otra parada hasta los 5,60 euros, y posteriormente, si este nivel llegara a perderse, hasta los 5,44 euros. Por tanto, estaremos muy atentos a lo que ocurra en este nivel de soporte clave.

Un soporte donde se produce la tangencia entre el apoyo horizontal y la media móvil de 100 periodos. Es decir, un punto clave para que los alcistas puedan iniciar un rebote técnico de cierta consistencia, ya que de lo contrario podría producirse un importante deterioro del valor.

Así pues, si ya tenemos acciones de la inmobiliaria en cartera, no dejaremos que su precio se sitúe, en dos cierres diarios consecutivos o en uno semanal, por debajo de los 5,70 euros.

Si no tenemos títulos en cartera y queremos aprovechar la posible reacción alcista que pueda producirse en esta zona, no confiaremos en el valor a menos que se produzca un cierre por encima de los 5,85 euros, en cuyo caso podríamos introducir una orden de compra con un tercio, como máximo, del capital que destinemos habitualmente a este tipo de activos.

El primero de los objetivos de la estrategia planteada, siempre que se den las condiciones establecidas, estaría situado en los 5,96 euros. La orden de protección asociada la colocaríamos en la pérdida de los 5,69 euros en base a cierres.