Wall Street amanece plano mientras los inversores esperan novedades de Jackson Hole

Apertura plana en Wall Street a la espera de que el viernes pronuncie su esperado discurso Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la cumbre de Jackson Hole. Los tres principales índices apenas muestran movimientos en los primeros compases de la sesión.

Los ojos están puestos en el banquero central, que acude por última vez en calidad de presidente de la Fed a este foro, que está organizado por la Fed de Kansas.

Se espera que su discurso, en el que tiene la oportunidad de defender la independencia de la institución frente a los intentos de injerencia de Donald Trump, dé pistas sobre los próximos pasos en materia de política monetaria de la Fed.

La cita llega después de que el miércoles se conocieran las actas de la última reunión de tipos de la Fed. "Del documento se extrae que los distintos miembros continúan viendo con preocupación la inflación, que se mantiene por encima del 2%, y siguen priorizando la estabilidad de precios frente al mercado laboral que, a pesar de mostrar signos de desaceleración, todavía es robusto", valoran los expertos de Renta 4.

Además, añaden que "no existe consenso sobre el impacto de los aranceles en la inflación, siendo unos pocos los que consideran que dicho efecto será puntual y no persistente".

Poco movimiento

En el parqué de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones Industrial es esta vez el que peor comportamiento demuestra, aunque siendo poco negativo, en todo caso. Cae un 0,16%, hasta los 44,865 puntos, en línea con el S&P500 (-0,08%), que se va a los 6.390 enteros.

El Nasdaq, por su parte, se mantiene prácticamente plano y va cambiando de terreno negativo a positivo por momentos. El índice tecnológico de referencia en todo el mundo cotiza en los 21.173 puntos.

Entre los valores más representativos, Fortinet lidera los descensos del Nasdaq al caer un 2,4%, mientras que Intel retrocede otro 1,5% después de haber perdido un 7% en la sesión del miércoles. Los inversores no están digiriendo bien que la Administración Trump quiera adquirir un 10% de la compañía tecnológica.

El gigante de la distribución Walmart retrocede más de un 4% después de presentar sus resultados del ejercicio fiscal, de los que se desprende que mejoró sus ventas y su beneficio.

Meta y Amazon, por su parte, caen un 0,8%, mientras que Apple se deja un 0,2%. Las acciones de Alphabet, matriz de Google, de Nvidia y de Microsoft, por el contrario, avanzan con moderadas subidas.