El Ibex 35 amanece prácticamente plano y se le resisten los 15.300 puntos

El Ibex 35 amanece prácticamente plano, aunque en negativo, de forma que se le resiste recuperar la cota de los 15.300 puntos. El selectivo pierde algunos enteros en los primeros compases de la sesión, en los que se deja un 0,1%.

Este jueves comienza el simposio de Jackson Hole, en el que se reúnen banqueros centrales de todo el mundo convocados por la Reserva Federal de Kansas. Jerome Powell, presidente de la Fed, dará su discurso el viernes, mientras que el sábado será el turno de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

Los ojos están puestos en Powell. El banquero central no sólo tendrá la oportunidad de defender su independencia frente a los intentos de injerencia de la Administración Trump, sino que además podrá dar pistas sobre los próximos pasos de la Fed.

Esta cumbre será la última a la que el banquero central acuda como presidente de la Fed, dado que la Casa Blanca ya tiene una lista de once nombres para sustituirle cuando concluya su mandato, en mayo de 2026.

Este jueves lastran al selectivo valores como Telefónica, que se deja un 1,8%, seguido de Puig Brands (-1,5%), Cellnex (-0,7%) y Fluidra (-0,65%).

En el lado positivo, los mejores valores del día ni siquiera consiguen revalorizarse un 1%. Repsol, Indra, Acciona Renovables y Unicaja sólo logran apuntarse subidas del 0,5%.

En el resto de Europa, los principales parqués reflejan un comportamiento similar, cotizando prácticamente planos. El FTSE británico es el único que muestra algo de optimismo, al anotarse un 0,13%.