Cellnex se acerca de forma peligrosa al soporte clave de los 29,75 euros

Los mercados se preparan para tres días cruciales. El simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole arranca este jueves y atraerá a banqueros centrales de todo el mundo. Sin embargo, la atención principal estará en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes. Los inversores estarán atentos a sus palabras en busca de pistas sobre un posible recorte de tipos en septiembre.

Mientras tanto, en la bolsa española, el Ibex 35 arranca desde los 15.292 puntos, y ya acumula cuatro jornadas consecutivas de consolidación de niveles tras un fuerte impulso alcista que ha durado varias semanas. La jornada se anticipa como de transición, aunque examinando los valores de su composición, destacamos hoy, en la parte baja de la tabla, el comportamiento de las acciones de Cellnex.

A pesar de este deterioro, los analistas de Deutsche Bank destacan la capacidad de crecimiento orgánico y fijación de precios para respaldar la evolución en bolsa de Cellnex, al que dan un potencial alcista del 30%. Así, el banco alemán ha mejorado recientemente su precio objetivo desde los 38 euros a los 42,50 euros actuales.

Todo ello se produce en medio de un 2025 bastante mediocre, en el que acumula una revalorización de solamente el 5%, muy por debajo del 20% que escala el índice de referencia Ibex 35 en el mismo período.

Aunque la capacidad de crecimiento orgánico y su posibilidad de fijación de precios, ligada a la inflación, podrían provocar un crecimiento de la compañía, hay otros argumentos a favor de Cellnex, como los contratos a largo plazo y el elevado interés que hay por parte de los fondos de infraestructuras y el capital privado por ella.

Tal y como hemos comentado anteriormente, este ejercicio en curso no está siendo un buen año para los títulos de Cellnex si tenemos en cuenta su comportamiento técnico que, lejos de acometer algún tipo de estructura alcista que replique a su índice de referencia, está acometiendo una segunda parte del ejercicio bastante complicada.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches Tradingview

Si tenemos en cuenta lo ocurrido en el valor desde el pasado mes de enero, se observa un claro intento de recuperación de sus acciones del último tramo bajista previo, aunque no logró recuperar ese 100% necesario para acometer una estructura de continuidad al alza. Cellnex finalizó el rebote exactamente en la zona de los 35,90 euros donde los bajistas acometieron una intensa presión.

Fruto de esta presión, el valor dejó un importante hueco a la baja en los 33,39 euros, que todavía permanece abierto en el momento actual y que ha servido para que los inversores tengan sus propios argumentos para seguir vendiendo paulatinamente.

Este descenso ha llevado al valor, tras abrir un nuevo hueco a la baja, esta vez en los 31,80 euros, a seguir retrocediendo hasta encontrar apoyo en la zona próxima a los 29,75 euros, un nivel cuya pérdida implicaría un proceso correctivo mayor que favorecería incluso la apertura de posiciones cortas o bajistas, si se aplican los filtros adecuados.

Aunque hay un hecho que juega a favor del precio de su cotización y es que los niveles de sobreventa comienzan a ser importantes, un hecho que podría producir cierto rebote técnico en el valor, aunque no deberemos caer en la trampa puesto que será necesario superar niveles de resistencia importantes para que se pueda volver a confiar en la compañía.

Esta zona de referencia técnica estaría situada en los 30,40 euros, un nivel clave que deberá ser vigilado con atención por parte de los inversores.

La superación de estos 30,40 euros, en dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, nos daría una pauta de acercamiento en el lado comprador. Esto permitiría introducir una orden de compra, aunque con solamente un tercio de lo destinado a un valor de estas características y con una orden de protección asociada que no debería pasar del 2,5% desde el nivel de entrada.

Por contra, si ya tenemos títulos en cartera, no deberíamos dejar que el precio se situara por debajo de la zona de los 29,50 euros, que sería el último nivel que nos permitiría mantener posiciones en el valor ya que su pérdida implicaría retroceder hasta mínimos del año.