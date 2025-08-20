Wall Street cotiza en rojo y el Nasdaq pierde más de un 1,5% en la víspera de Jackson Hole

Wall Street amanece pesimista en la mañana del miércoles, víspera de la celebración de la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York cotizan en rojo, aunque lo peor se lo lleva el Nasdaq.

El índice tecnológico de referencia mundial se deja un 1,6% en los primeros compases de la jornada bursátil, de forma que se sitúa justo por debajo de los 21.000 puntos.

El S&P500, la referencia de la Bolsa de Nueva York, se deja un 0,9%, hasta los 6.355 enteros, mientras que el Dow Jones Industrial muestra el mejor comportamiento, con una caída ligera del 0,2%, hasta los 44.823 puntos.

Los inversores están pendientes este miércoles de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), celebrada en julio, que se publicarán a las 14 horas (hora local).

Estos documentos podrían dar alguna pista sobre los próximos pasos de la Fed, aunque el mercado ya da por sentado que en septiembre se producirá un recorte de los tipos de interés tras nueve meses sin novedades en este sentido.

En cuanto a los valores más relevantes, Intel se hunde más de un 7,7%, perdiendo todo lo ganado en la sesión del martes gracias a conocerse que el Gobierno de Estados Unidos quiere comprar una participación del 10% en la compañía.

También en terreno negativo, Tesla cae un 4%; Nvidia, un 3,7%; Amazon, un 3%; Meta, un 2,4%, y Apple, un 1,5%.

La compañía de software Dayforce, por su parte, sube un 2,44% después de conocerse que está en conversaciones avanzadas para adquirir la firma Thoma Bravo a un precio de 70 dólares por acción.

En terreno positivo también se encuentran Gilead (+1,4%), Palo Alto (+1,2%), Booking (+0,6%) y Fortinet (+0,4%).