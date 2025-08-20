Labubu se dispara un 12% en la bolsa de Hong Kong tras quintuplicar su beneficio en el primer semestre del año

Las acciones de Pop Mart, la compañía china que comercializa los peluches Labubu, repuntaron un 12% en la bolsa de Hong Kong tras anunciar que cerró la primera mitad del ejercicio con un beneficio neto atribuido de 4.574 millones de yuanes (546 millones de euros).

Esta cifra supone un 374% más que las ganancias contabilizadas en el primer semestre del año pasado, según ha informado la compañía este miércoles.

Durante la conferencia posterior a la presentación de sus resultados del primer semestre, el fundador y consejero delegado de Pop Mart, Wang Ning, ha anunciado planes para el lanzamiento inminente de un nuevo peluche Labubu en miniatura.

Por su parte, la cifra de negocio de la empresa china alcanzó hasta junio un total de 13.876 millones de yuanes (1.656 millones de euros), lo que representa más de la serie que incluye los Labubu.

Por regiones, el crecimiento de los ingresos de Pop Mart fue generalizado, con una expansión del 135% en China, hasta 8.283 millones de yuanes (989 millones de euros); del 258% en Asia Pacífico, con 2.851 millones de yuanes (340 millones de euros).

Proyección de ventas

Mientras que en América la facturación se multiplicó por 12, hasta 2.265 millones de yuanes (270 millones de euros); y en Europa sumó 478 millones de yuanes (57 millones de euros), casi ocho veces más que un año antes.

El fundador y consejero delegado de Pop Mart, Wang Ning, también adelantó que confía en que la empresa pueda superar fácilmente su proyección de ventas anuales.