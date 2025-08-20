Enagás activará nuevos e interesantes objetivos alcistas si logra superar los 13,41 euros

La venta masiva en el sector tecnológico que afectó ayer al Nasdaq está contagiando a las bolsas europeas este miércoles. La mirada de los inversores está puesta en la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole este viernes, considerado el evento más importante de la semana.

Mientras el petróleo sube ligeramente, los operadores esperan que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania puedan aliviar las sanciones al crudo ruso, lo que aumentaría la oferta mundial.

En el mercado español, el Ibex 35 parte hoy de los 15.303,8 puntos, su nuevo máximo desde 2007 alcanzado al cierre de la jornada de ayer. Aunque la zona clave siguen siendo los 15.000 puntos, que deberán aguantar ante cualquier ajuste a modo de corrección.

Deteniéndonos en los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Enagás que, junto con el resto de valores energéticos del índice español, muestra cierto optimismo situándose en la parte alta de la tabla en la primera parte de la sesión.

El sector eléctrico español podría funcionar como refugio ante cualquier ajuste correctivo fruto de la gran sobrecompra que acumula la renta variable española y concretamente su índice de referencia, el Ibex 35.

En lo que respecta a Enagás, la compañía mantiene inalterado su dividendo, uno de los más apreciados por los inversores españoles, aun cuando la gasista ha presentado unos resultados trimestrales por debajo de lo esperado. El beneficio bruto de explotación (ebitda) fue de 329,3 millones de euros, frente a los 333 millones que esperaba el consenso. La cifra también supuso una caída del 15% en tasa interanual.

Por su parte, UBS actualizó su modelo de valoración para Enagás e incorporó una rentabilidad regulada del 6,46% frente al 6,9% anterior, lo que penaliza sus proyecciones a partir de 2027. Actualmente, la gasista ofrece una rentabilidad por dividendo neto del 7,4%.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Enagás muestran un comportamiento muy alcista. La rentabilidad acumulada en lo que va de año es del 17,50% teniendo en cuenta los niveles de precios actuales, aunque desde el mes de junio el valor se encuentra en plena fase de ajuste y consolidación.

Evolución de las acciones de Enagás Eduardo Bolinches Tradingview

En pocos meses, Enagás ha pasado de cotizar en los 11,12 euros a alcanzar unos máximos anuales en los 13,89 euros en base cierres y 13,905 euros en niveles intradiarios, dibujando una posible formación de techo de mercado a corto plazo.

Desde la zona próxima a los 13,90 euros, el valor ha iniciado una fase de ajuste no demasiado intensa, ya que se observa un soporte clave en los 13,06 euros que ha conseguido frenar el avance bajista. Este nivel coincide con un soporte intermedio y con el paso de la media móvil de medio plazo, que ha logrado detener las caídas.

En el momento actual, Enagás se enfrenta a una nueva resistencia intermedia en los 13,30 euros. Su superación, con filtros adecuados, es decir, si logra superar los 13,41 euros donde se encuentra su media móvil de 50 periodos o resistencia dinámica, abriría paso a nuevas alzas hacia objetivos más ambiciosos.

En relación con el volumen de contratación, este se mantiene constante a lo largo de los últimos meses, sin variaciones significativas. Los niveles de sobrecompra y sobreventa también se encuentran en situación neutral.

Con este escenario, los inversores que ya tengan el valor en cartera deberán prestar especial atención, ya que la pérdida de la zona de los 13,00 euros implicaría buscar niveles de soporte más consistentes y, por tanto, una caída más amplia. No se debe permitir que el precio caiga por debajo de esta zona clave y determinante.

En cambio, quienes no tengan acciones de Enagás en cartera deberían limitarse a compras especulativas de como máximo un tercio del capital destinado a este tipo de operaciones, siempre que el valor logre superar los 13,41 euros en base cierres.

En este caso, se situará el primer objetivo en los 13,56 euros y el segundo en los máximos del año en 13,90 euros. La orden de protección deberá colocarse a no más del 3% desde el nivel de entrada.