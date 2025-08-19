El Ibex 35 amanece plano y aguanta los 15.200 puntos pendiente del futuro de Ucrania

El Ibex 35 amanece prácticamente plano en la segunda sesión de la semana. El selectivo consigue arañar algunos puntos y mantenerse por encima de la cota de los 15.200 puntos en los primeros compases de la jornada.

En concreto, se anota un 0,1% en la apertura, situándose sobre los 15.250 enteros, y lo hace después de haber puesto fin el lunes a su racha de diez sesiones consecutivas al alza. Sólo durante la semana pasada, el índice se anotó un 3%.

Los inversores están este martes pendientes de cualquier novedad que pueda llegar respecto al futuro de Ucrania. Volodímir Zelenski, presidente del país, se reunió el lunes con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro al que también acudieron líderes europeos.

La reunión se saldó con el planteamiento del mandatario norteamericano de enviar tropas de Estados Unidos a Ucrania como garantía de seguridad a cambio de que ceda territorios a Rusia. Y no sólo eso, sino que Trump ha iniciado los preparativos para celebrar en agosto una reunión entre Vladímir Putin y Zelenski antes de organizar un encuentro a tres bandas.

El encuentro Trump-Zelenski se produjo apenas tres días después de que el mandatario estadounidense hiciera lo propio con Putin. Aquella reunión, celebrada el pasado viernes, sin embargo, dejó mucha decepción al no lograr Trump arrancarle al líder de Rusia un alto al fuego.

ArcelorMittal, en cabeza

En el selectivo de referencia español, ArcelorMittal es la compañía que lidera las ganancias, con casi un 2% de subida, seguida de cerca por Acerinox, que avanza un 0,9%.

También se sitúan en lo más alto de la tabla valores como Merlin, Fluidra, Unicaja y Aena con moderados crecimientos que no llegan al punto porcentual.

Los valores con peor comportamiento del día son Grifols, que cae un 2%, e Indra, que desciende un 1,3%. Cellnex, BBVA, Redeia, CaixaBank y Sabadell también están entre las compañías con mayores pérdidas del día.

En el resto de Europa, los principales parqués reflejan un comportamiento similar, pues se mantienen prácticamente planos en el inicio de la sesión de este martes.