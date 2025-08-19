Fluidra cierra el hueco bajista abierto desde los 24,53 euros y busca un nuevo tramo al alza

Las bolsas europeas y el petróleo se mueven con calma este martes. Las acciones europeas registran ganancias modestas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara que las garantías de seguridad para su país se definirían pronto, tras las conversaciones con el presidente de EEUU y otros líderes europeos.

El Ibex 35 parte hoy de los 15.251 puntos en los que cerró ayer tras ceder posiciones al cierre y romper con la racha de diez jornadas consecutivas de ganancias. La zona de los 15.000 puntos es la clave del corto plazo y el nivel que debe aguantar en todo momento. Entre los valores de su composición, destacamos hoy el comportamiento de las acciones de Fluidra, que cotizan en la parte alta de la tabla en los primeros compases.

Y es que Berenberg mantiene su confianza en Fluidra. Los analistas de la firma han elevado el precio objetivo de la compañía de 26 a 27 euros, manteniendo la recomendación de "comprar", ya que creen que la empresa logrará un crecimiento rentable en la segunda mitad del año.

A pesar de la incertidumbre de su entorno de mercado, la empresa fue ejemplo de la resiliencia general del negocio y de la capacidad de fijación de precios, un hecho que le permitió compensar el impacto de las nuevas tarifas en EE. UU. Por tanto, se prevé que en el segundo semestre del año el crecimiento se mantenga estable.

Si analizamos los títulos de Fluidra bajo el punto de vista técnico, vemos que ya se ha borrado toda la caída acumulada durante este 2025, que llegó a ser importante, puesto que desde enero a abril el valor perdió casi el 25% de su capitalización bursátil hasta alcanzar la zona de los 17,50 euros, justo en la jornada del pasado 7 de abril.

Fue en ese punto cuando el valor comenzó una intensa y prolongada fase de recuperación, que permitió avanzar al precio de forma importante y consistente hasta construir una secuencia o pauta de mínimos crecientes. Esta pauta finalmente ha sido confirmada con otra de máximos ascendentes, que ha permitido saltar por encima de algunas referencias técnicas relevantes.

Evolución de las acciones de Fluidra Eduardo Bolinches Tradingview

En este sentido, el valor ya se sitúa por encima del conjunto de sus medias móviles más importantes y también por encima de resistencias clave como fueron en su momento los 20,65 euros y, sobre todo, los 22,90 euros, que resolvió durante los primeros compases del actual mes de agosto.

Hay un hecho destacado que no se puede dejar atrás: se ha producido un incremento en el volumen de negociación cada vez que se formaba una fase de ajuste. Esto es un síntoma inequívoco de que las manos fuertes han estado acumulando títulos y han aprovechado cualquier retroceso para reforzar y acumular posiciones alcistas.

En el muy corto plazo, Fluidra ya ha cerrado el último y peligroso hueco a la baja que se generó en la jornada del 3 de febrero y que tuvo su origen en los 24,53 euros. Este hecho es un síntoma claro de fortaleza, que debería seguir permitiendo al valor avanzar de forma sólida y consistente hacia las siguientes referencias técnicas.

Así, en la medida en que veamos a Fluidra cotizar en dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de la resistencia técnica que suponen los 24,53 euros, podremos comenzar a pensar en una continuidad de la recuperación. En este sentido, incluso podríamos plantear alguna operación de compra de como mucho un tercio de lo que destinemos normalmente a este tipo de activos, con el fin de limitar el riesgo.

El primero de los objetivos para el valor, en este caso, estaría situado en la zona de resistencia y control en los 25,54 euros, que podría frenar su escalada en el corto plazo, ya que es ahí donde se ha formado una figura de doble techo de mercado.

La orden de protección se situará en la pérdida del 50% del cuerpo de la vela alcista que Fluidra desplegó el pasado 13 de agosto, es decir, si el valor cae por debajo de los 24,00 euros en base cierres.