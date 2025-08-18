Wall Street espera prácticamente plano la reunión entre Trump y Zelenski

Wall Street amanece prácticamente plano a la espera de la reunión que este lunes van a mantener Donald Trump y Volodímir Zelenski en Washington con presencia de los líderes europeos. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York registran leves movimientos.

Ambos mandatarios van a celebrar dentro de un par de horas un encuentro que se producirá apenas tres días después del llevado a cabo por el líder de la Administración Trump con Vladímir Putin el pasado viernes en Alaska.

Una reunión que dejó mucho que desear al no lograr el presidente de Estados Unidos el alto al fuego en la guerra de Ucrania que pretendía arrancar a Putin. Sobre el encuentro de este lunes hay aún mucha incertidumbre.

En cuanto a los principales índices, el Nasdaq se lleva la peor parte al caer un 0,2% en los primeros compases de la sesión, hasta quedar por debajo de los 21.600 puntos, mientras que el S&P500 se deja un 0,08%, en los 6.444 enteros.

El Dow Jones Industrial vuelve a ser el que mejor comportamiento demuestra, aunque se trata tan sólo de una subida de apenas el 0,06%. El selectivo se mantiene aún por debajo de la cota psicológica de los 45.000 puntos.

Entre los valores ganadores del día, Netflix y PayPal se anotan un 0,6%, mientras que Nvidia y ASML registran subidas moderadas. Entre las compañías que cotizan en rojo se encuentran Warner Bros Discovery, Microsoft y Apple, pero con caídas no muy amplias.

Los inversores también están pendientes del simposio de banqueros centrales de Jackson Hole, que se celebrará entre el jueves y el sábado de esta semana. Está previsto que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), hable el próximo viernes.

Se espera que el banquero central, cuya política monetaria está siendo muy cuestionada por Trump, dé pistas sobre los próximos pasos de la Fed, aunque el consenso de mercado da por sentado que se producirá un recorte en los tipos de interés.