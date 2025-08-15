BBVA refuerza su gráfico y abre un nuevo hueco al alza con origen en los 16,345 euros

La renta variable europea abre una nueva jornada en positivo a pesar de que el último dato de precios al productor de EEUU renovara las preocupaciones sobre la inflación. La sesión contará con menor volumen de negociación, teniendo en cuenta que es festivo y muchos inversores estarán de puente.

La cita clave del día es la reunión en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin para hablar sobre Ucrania, que pillará a los mercados europeos cerrados.

Por su parte, el Ibex 35 abre en los 15.206 puntos en los que cerró ayer, un nuevo máximo conseguido en la que fue la novena jornada consecutiva de ganancias. La zona de los 15.000 puntos queda atrás con el impulso del sector bancario, que hoy está tirando del selectivo al alza. En este contexto, destaca el comportamiento de las acciones de BBVA.

Uno de los factores que está impulsando el valor es la decisión de BBVA de llevar su ofensiva por Sabadell a los tribunales. La entidad no solo mantendrá su opa hasta el final, sino que también ha recurrido ante el Tribunal Supremo los requisitos que el Gobierno le impuso en junio para la fusión.

Según fuentes jurídicas, el banco argumenta que estas condiciones le han causado un "perjuicio irreparable". El recurso se presentó el 15 de julio, justo antes de que la Comisión Europea iniciara un procedimiento de infracción contra España para investigar si se excedió en sus exigencias.

La decisión del BBVA de recurrir las condiciones no altera el curso de la opa. El banco ha confirmado recientemente a la CNMV su intención de seguir adelante y de llegar hasta el final con la operación. A pesar de las condiciones impuestas y de la venta del TSB por parte de Sabadell, la intención del BBVA es firme, y se espera que el periodo de aceptación se active en septiembre.

En el análisis técnico de los títulos de BBVA, también hay que tener en cuenta que el Ibex 35 ha batido el nivel psicológico de los 15.000 puntos, un factor beneficioso para el sector bancario, ya que elimina dudas sobre posibles ajustes desde esa zona clave para el índice.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches Tradingview

La entidad mantiene un tono claramente alcista en un 2025 muy positivo, con una revalorización de sus acciones del 82,10% en el momento de redactar este análisis.

Este avance ha permitido romper al alza todas las resistencias previas y situar su precio por encima de las medias móviles más relevantes, tanto de corto como de medio y largo plazo, que se encuentran muy por debajo del nivel actual.

El único aspecto menos favorable es la falta de volumen de negociación en el último tramo alcista, que queda muy por debajo del registrado en la última corrección entre marzo y abril, cuando el volumen se multiplicó varias veces respecto al actual.

Técnicamente, y teniendo en cuenta el corto plazo, el valor sigue muy alcista. La ruptura de los máximos de mayo, en 13,90 euros, abrió un nuevo tramo al alza que lo llevó a buscar los 15,50 euros, con un hueco al alza desde 15,24 euros que impulsó la búsqueda de los 16,50 euros sin apenas descanso.

En la sesión de hoy, BBVA ha abierto un nuevo hueco alcista que lleva a sus acciones a marcar máximos históricos y entrar de nuevo en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado a dividendo y ampliación.

BBVA se presenta como un valor atractivo desde el punto de vista técnico, con posible recorrido adicional, aunque los niveles de sobrecompra son muy altos y una noticia negativa podría provocar un ajuste del último tramo alcista.

Si ya se tienen acciones en cartera, lo aconsejable es mantener posiciones mientras no se produzca un cierre por debajo de los 16 euros, ya que ese nivel podría dar entrada a los bajistas.

En cambio, si no se tienen acciones, entrar ahora implica asumir un riesgo elevado. De hacerlo, debería ser con un tercio de la posición habitual en este tipo de activos, y solo si el valor cierra el hueco dejado en la jornada de hoy, es decir, si vuelve a la zona de 16,345 euros.

En esta estrategia es esencial colocar una orden de protección para limitar las pérdidas en caso de un giro inesperado. Dicha orden debería acotarse a la pérdida de los 16,00 euros en base cierres.