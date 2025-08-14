El Ibex 35 sube un 0,3%, enlaza ocho sesiones al alza y aspira a consolidar los 15.000 puntos

El Ibex 35 quiere consolidarse por encima de la cota de los 15.000 puntos, un umbral que logró superar el miércoles y que no tocaba desde hacía quince años. Este jueves se anota un 0,3% en la apertura y llega a los 15.070 enteros.

Y es que el selectivo no se veía en esa cifra redonda desde 2007, un año clave para la economía mundial. Debido a la gran crisis financiera tras el colapso de Lehman Brothers, el índice colapsó y dejó atrás aquella cota al desplomarse más de un 50%.

Pero lejos han quedado aquellos tiempos. Las bolsas mundiales se encuentran ahora en un momento mucho mejor. Prueba de ello es que los principales índices de Wall Street están tocando máximos históricos estos días y, por contagio, las bolsas europeas están subiendo con alegría.

Lo hacen aupados por el último dato de inflación de Estados Unidos, que fue una décima mejor de lo esperado (2,7% respecto al mismo dato de un año antes) y que está llevando al consenso de mercado a tener claro que en septiembre la Reserva Federal (Fed) llevará a cabo un recorte de tipos.

Si el Ibex 35 consigue mantenerse en positivo, cerrará este jueves una racha de ocho sesiones al alza.

Solaria en cabeza

En esta sesión, lideran las subidas del selectivo Solaria, IAG y ACS, que se anotan más de un punto porcentual. En el caso de la compañía de infraestructuras, consolida así sus máximos históricos, que ya tocó el miércoles, mientras que Solaria avanza más de un 2%.

Pocos valores se sitúan en terreno negativo. De hecho, Indra es la compañía con peor comportamiento del selectivo y cae apenas un 0,3%.

Habrá que ver si el Ibex 35 consigue sumar otra sesión al alza a su racha, pues existe algo de incertidumbre en los mercados por la reunión que este viernes mantendrán Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska.

De hecho, en el resto de Europa el sentimiento es mixto. El DAX alemán y el CAC40 francés suben un 0,2%, mientras que el FTSE británico cae en esa misma proporción tras conocerse el dato del PIB de Reino Unido del segundo trimestre. Fue ligeramente mejor de lo esperado, pero reflejó una desaceleración desde el trimestre anterior.