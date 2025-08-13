Ferrovial: superar los 46,20 euros abriría camino hacia la zona de máximos históricos

El buen ánimo se prolonga en las plazas europeas tras los máximos alcanzados por Wall Street anoche y por la Bolsa japonesa esta mañana, en un contexto en el que los inversores esperan recortes de tipos en EEUU. Wall Street marcó nuevos récords impulsado por la creciente certeza de que la Reserva Federal reducirá los tipos el próximo mes.

Parece que cualquier noticia sirve de incentivo para que los inversores acumulen posiciones en los mercados de renta variable. El Ibex 35 iniciará la sesión desde los 14.859 puntos, después de cerrar ayer prácticamente plano (+0,02%). Entre los valores que componen el índice, destaca el comportamiento de las acciones de Ferrovial, que figuran entre las más alcistas en los primeros compases de la negociación.

Son varios los motivos que explican el avance de Ferrovial, un valor que se ha consolidado como una auténtica máquina de generar beneficios. Este proceso se ha reforzado tras el cambio de sede a Ámsterdam, con el objetivo de potenciar su crecimiento en Norteamérica.

El beneficio del grupo ha crecido un 30% en el primer semestre, con ingresos de 4.470 millones, un 5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe al sólido desempeño de sus activos en Norteamérica y a unas cifras récord en su división de construcción.

El balance de Ferrovial evidencia una sólida salud financiera. La deuda apenas supera los 223 millones de euros, mientras que la caja asciende a 3.706 millones, una posición óptima para aprovechar oportunidades de crecimiento como la reciente adquisición de un 5% adicional en la autopista de Toronto.

No obstante, los analistas de Alphavalue han reducido ligeramente su precio objetivo para las acciones, desde los 39 euros a los 38,70 euros, manteniendo su recomendación de “vender”.

En el plano técnico, los títulos de Ferrovial presentan un comportamiento muy positivo en lo que va de 2025, con una revalorización acumulada superior al 13,5% a precios actuales. Esta evolución alcista ha sido constante en los últimos años, destacando en abril una fase de aceleración que comenzó cerca de los 36 euros y llevó al valor a alcanzar máximos históricos en 47,04 euros intradía el pasado 27 de mayo.

Evolución de las acciones de Ferrovial Eduardo Bolinches Tradingview

Tras esos máximos, el título ha desarrollado una pauta lateral comprendida entre el soporte de 43,30 euros y la zona de 45,50 euros, con una resistencia algo difusa en la parte alta. Ferrovial ha intentado romperla en varias ocasiones sin éxito, dejando algunos falsos escapes por arriba.

En la sesión de hoy, el valor consolida un impulso alcista de muy corto plazo iniciado en torno a los 44 euros, generando un hueco alcista con potencial para prolongar el rebote. El primer objetivo se sitúa en la zona de máximos intradía cerca de los 46,20 euros vistos el 24 y 31 de julio, y superado este nivel quedará solamente el cierre del hueco bajista de mayo en 46,37 euros, antes de atacar nuevamente los máximos históricos.

Con este escenario, Ferrovial mejora su aspecto técnico en el corto plazo, de modo que un cierre por encima de los 46,20 euros podría ser oportunidad para iniciar compras o incluso acumular posiciones, con primer objetivo en 47,04 euros. La protección de la estrategia se ubicaría en los 45,50 euros.

Para acometer compras en el valor, y dado que su índice de referencia, el Ibex 35, se encuentra cerca de la zona de los 15.000 puntos, conviene limitar la posición a un tercio de lo que normalmente se destine a este tipo de activos.

Esta precaución se justifica, además, porque los niveles de sobrecompra empiezan a ser relativamente elevados y podrían derivar en algún tipo de proceso correctivo. No obstante, no se espera que dicho ajuste sea demasiado extenso.

En caso de tener ya el valor en cartera, conviene no permitir que la cotización pierda la zona por la que pasa su media móvil de 50 sesiones, es decir, los 44,89 euros en base cierres.