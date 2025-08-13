ACS registra máximos históricos en bolsa tras revalorizarse más de un 30% en lo que va de año

ACS ha cerrado la sesión de este miércoles en máximos históricos, algo que ha conseguido tras revalorizarse más de un 30% en lo que va de año. El valor ha llegado a tocar en esta jornada bursátil los 64,85 euros por acción.

Este miércoles, la subida ha sido del 0,31%, lo que ha permitido a la compañía de infraestructuras concluir la sesión en los 64,25 euros por título.

En lo que va de 2025, la firma constructora se ha revalorizado casi un 33%. Y es que sus títulos iniciaron el año por debajo de los 50 euros por acción, un precio muy lejano al que ha conseguido registrar este miércoles.

Los inversores están premiando en bolsa la buena evolución de la compañía, que el pasado 30 de julio presentó sus resultados de la primera mitad del año. En concreto, mejoró sus beneficios un 8%, hasta los 450 millones de euros.

Una mejora que impulsó gracias al tirón de Turner, su filial en Estados Unidos, que registró un fuerte crecimiento.

De hecho, el beneficio neto ordinario del grupo, que excluye los resultados extraordinarios en ambos ejercicios, aumentó un 17%, hasta superar los 392 millones de euros.

La compañía sigue sumando contratos. El pasado mes de julio se hizo público que ACS construirá un nuevo centro de datos en EEUU en el que se invertirán más de 5.130 millones de euros, al tiempo que ganó en el país un nuevo contrato ferroviario de 355 millones.

También a principios del mes pasado se supo que Cimic, su filial australiana, construirá el mayor hospital de Nueva Zelanda de más de 1.000 millones de euros.

Además, recientemente se ha conocido que ACS recibirá otros 380 millones de euros por parte del grupo francés Vinci por la venta de su negocio industrial en 2021 por un total de 4.902 millones de euros, por lo que la operación se cerrará por un total de 5.282 millones de euros.