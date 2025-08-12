Wall Street reacciona con alegría contenida al dato de inflación del 2,7% en EEUU

Wall Street reacciona con una subida promedio en sus parqués del 0,75% al dato de inflación publicado hoy en Estados Unidos.

La inflación en el país norteamericano se mantiene en el 2,7% con datos a cierre de julio pese a los aranceles de Donald Trump. La cifra estuvo en línea con la lectura de junio, pero por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba una subida de una décima hasta el 2,8%.

Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió al 3,1%. Los analistas esperaban un aumento menor al 3% desde el 2,9% de junio.

En las bolsas estadounidenses, el Dow Jones es quien mejor está recogiendo el dato de precios en EEUU, con una ganancia que supera por momentos el 1% en los primeros compases de la sesión.

El S&P 500 está por encima del 0,65% y el Nasdaq se mueve en torno al 0,60%.

Por su parte, el índice de las pequeñas cotizadas, Russell 2000, avanza un 0,85%.

Los valores que más se disparan son ON Semiconductor, United Airlines Holdings, Microchip Technology y Delta Air Lines, con revalorizaciones por encima del 6%. Todas ellas son fabricantes de semiconductores y líneas aéreas.

Por el contrario, los títulos de Cardinal Health se dejan cerca de un 9% de su valor al no alcanzar las previsiones de ingresos en el cuarto trimestre del año fiscal 2025.

La empresa de servicios de atención médica registró un beneficio por acción (BPA) de 2,08 dólares, superando los 2,03 dólares esperados, mientras que los ingresos quedaron por debajo de lo previsto con 60.200 millones de dólares frente a los 60.920 millones de dólares pronosticados.