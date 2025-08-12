El Tesoro coloca 2.525 millones de euros en letras a 3 y 9 meses y eleva la rentabilidad

El Tesoro ha colocado este martes 2.524,811 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto. Además, ha elevado la rentabilidad ofrecida a los inversores tanto por las letras a tres meses como por la referencia a nueve meses, según los datos publicados por el Banco de España.

Esta ha sido la última subasta que se celebrará en el mes de agosto al haberse cancelado, como es habitual en este mes, la emisión de bonos y obligaciones del Estado programada para el día 21.

Los inversores siguen mostrando interés por los títulos españoles, dado que la demanda conjunta de ambas emisiones ha superado los 5.565 millones de euros, logrando duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 900 millones de euros en letras a tres meses, frente a una demanda de 2.086,617 millones de euros, y el interés marginal se ha colocado en el 1,940%, superior al 1,914% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel.

En la subasta de letras a nueve meses, el Tesoro ha adjudicado 1.624,811 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 3.477 millones, y la rentabilidad marginal ha subido en este caso desde el 1,920% anterior al 1,969% actual.

2 de septiembre

Tras esta emisión, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el 2 de septiembre, con una subasta de letras a seis y doce meses, a la que seguirá otra de bonos y obligaciones del Estado esa misma semana, el jueves 4 de septiembre.

En total, el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de en torno a los 60.000 millones para este ejercicio 2025, lo que supone un incremento de 5.000 millones respecto a las de 2024, debido a la necesidad de dar respuesta a la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la catástrofe de la dana.