El Ibex 35 avanza un 0,5% y se acerca a los 15.000 a la espera del IPC de Estados Unidos

El Ibex 35 amanece de nuevo en positivo. El selectivo avanza un 0,4%, de forma que aspira a hacerse con los 15.000 puntos en una sesión en la que se conocerá el dato del IPC de Estados Unidos de julio.

Lo hace después de haber cerrado la sesión del lunes con una tímida subida del 0,21%, que le llevó a acercarse mucho a la cota de los 15.000 puntos. Concretamente, cerró en los 14.855 enteros.

Entre los valores que tiran del índice se encuentra Sabadell, que sube un 1,7% después de que el lunes BBVA confirmara que seguirá adelante con la opa a pesar de que los accionistas de la entidad catalana dieran un contundente apoyo a la venta de TSB y el megadividendo en las dos juntas del día 6, que registraron una asistencia récord.

También se encuentran entre los mejores valores del día Repsol, que se anota un 1,2%, e IAG, que sube casi un 1%.

Por el contrario, en el lado bajo de la tabla del índice se sitúan Indra, Solaria, Merlin y Amadeus, todos con caídas inferiores al punto porcentual.

En el resto de Europa, los principales parqués registran también ligeras subidas, con el CAC40 francés liderando los ascensos (+0,5%).

Los inversores siguen este martes pendientes de las novedades que puedan producirse en el plano arancelario, después de que el lunes la Administración Trump prorrogara por otros 90 días la negociación con China, cuyo plazo finalizaba ayer.

Como destacan desde Renta 4, la noticia tuvo poco impacto en mercado en la sesión del lunes, que ya parecía descontarlo, aunque la rentabilidad de los bonos chinos a 30 años se elevó a máximos de cuatro meses.

Además, se anunció que finalmente Estados Unidos no impondrá aranceles al oro, lo que llevó al metal a registrar fuertes caídas (-2,80%).

En la sesión de este martes, lo más importante será la publicación del IPC de julio, que debería mostrar una ligera subida tanto en tasa general (2,8% estimado vs 2,7% anterior) como en la tasa subyacente (3,0% estimado vs 2,9%), según los expertos de Renta 4.