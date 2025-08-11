Tímidas ganancias en Wall Street: los productores de litio se disparan, pero Hershey sufre la escasez de cacao

Albemarle y otros productores suben tras el cierre de la mayor mina de Contemporary Amperex Technology en China.

Wall Street cotiza cuasi plano en la apertura de una semana donde Estados Unidos será protagonista por varias razones económicas y geopolíticas. Todo se mueve en cuestión de décimas, con una ganancia promedio en los tres grandes parqués de apenas el 0,05%.

Sólo el Russell 2000, el índice de las pequeñas capitalizadas norteamericanas, se despega un poco más al alza: un 0,33%.

Entre otros aspectos, los inversores vigilan el plan de Netanyahu para tomar la ciudad de Gaza por completo y ceder su bastión de mando a una autoridad civil distinta de Hamás. Unos movimientos en Oriente Medio de los que EEUU, como aliado de Israel, es protagonista indirecto.

En lo que respecta al propio EEUU, otro foco de incertidumbre para los mercados, el martes publica su dato de inflación al tiempo que se cumple el fin de la tregua comercial concedida por Trump a China, y el viernes se verán las caras Trump y Putin con el objetivo de encauzar un alto el fuego en Ucrania.

Los títulos más nerviosos son los de Albemarle Corp, que se disparan cerca de un 7,5%, y los de Hershey Co, que pierdan casi un 3%.

Albemarle, grupo de productos químicos especializados, vuela en Wall Street junto a otros productores de litio tras el cierre de la mayor mina de Contemporary Amperex Technology (CATL) en China. Los inversores tienen la esperanza de que la interrupción de las operaciones en la mina de CATL podría afectar potencialmente el suministro mundial de litio y hacer subir los precios.

Por su parte, Hershey, el fabricante de chocolates más grande de EEUU, está sufriendo la escasez de cacao. Debido a las malas cosechas en África occidental y la dificultad para aumentar la producción, no ha tenido más remedio que subir los precios, lo que ha dejado sus acciones muy por debajo de sus máximos de 2023.