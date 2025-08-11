La italiana Esseco retira la opa sobre la química Ercros por las condiciones exigidas por Competencia

Finalmente, Esseco no se hará con el gigante químico español Ercros. La compañía italiana ha decidido retirar la oferta ante las condiciones exigidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Así lo indica Esseco en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). En él, precisa que "ha decidido desistir de la oferta" (u opa) "considerando las condiciones a las que ha sujetado la CNMC su autorización".

Dichas condiciones se dieron a conocer a mediados de julio. La CNMC había apreciado riesgos para la competencia en los mercados de hidróxido de potasio y carbonato de potasio. Se trata de mercados "altamente concentrados", con Esseco y Ercros como principales operadores.

Por ello, la autoridad había reclamado rescindir acuerdos clave con el grupo coreano UNID y evitar otras exclusividades con distribuidores de productos potásicos.

Según la documentación disponible en la CNMV: el Ministerio de Economía había decidido que, cumpliendo estas condiciones, la operación (con la que la compañía italiana quería hacerse con el 100% de la empresa española) no tendría que pasar por el Consejo de Ministros.

Con todo, finalmente la opa no ha prosperado. Sin embargo, el futuro de Ercros sigue en el aire.

Todavía está pendiente la decisión de la CNMC sobre la oferta que había hecho la compañía portuguesa Bondalti por Ercros, y que rivalizaba con la de Esseco. Una oferta que ahora queda sin competencia, claro.

El anuncio ha tenido un efecto inmediato en la acción de Ercros. La química catalana perdía hasta un 4,6% este lunes.