Telefónica: la superación de los 4,69 euros abriría un nuevo e interesante tramo al alza

La renta variable resiste sin inmutarse las amenazas arancelarias de Trump. En Wall Street, la jornada terminó con resultados mixtos, aunque el Nasdaq cerró al alza impulsado por el optimismo hacia los beneficios de las tecnológicas y la expectativa creciente de recortes de tipos en EEUU. Al mismo tiempo, los operadores evalúan el rumbo de la guerra en Ucrania ante la posible reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.

En España, el Ibex 35 se aproxima ya a los 14.700 puntos, máximos no vistos desde 2008, con la mirada puesta en los 15.000 como nivel de referencia psicológico de corto plazo. Dentro del índice, destaca el comportamiento de las acciones de Telefónica, que ocupan posiciones de liderazgo en los primeros compases del día.

Telefónica atraviesa una etapa decisiva. Tras perder los derechos de competiciones como la ACB, la NBA o la NFL, el modelo de Movistar+ en España queda debilitado. Su estrategia se apoya en los grandes eventos deportivos como motor de captación y fidelización de clientes.

Ante este contexto, la compañía está dispuesta a pujar con fuerza para hacerse en exclusiva con los derechos de LaLiga EA Sports y la Champions League, actualmente compartidos con Dazn. La subasta, prevista para septiembre, será una cita clave para reforzar su oferta audiovisual.

Además, Telefónica avanza hacia una nueva etapa. Bajo la presidencia de Marc Murtra, la operadora redefine su hoja de ruta tras diversas desinversiones en América Latina. Su nuevo plan estratégico se presentará después del verano, con el objetivo de equilibrar las inversiones con el control financiero. En paralelo, la resolución favorable de varios procesos judiciales puede suponer un alivio adicional en sus cuentas.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Telefónica mantienen una estructura alcista de largo plazo que se inició cerca de los 3 euros en la segunda mitad de 2024. Desde entonces, el valor ha formado una pauta de mínimos y máximos crecientes, acompañada por un incremento sostenido del interés inversor que ha permitido al valor avanzar con fuerza.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches Tradingview

Durante buena parte de 2024 y en el arranque de este año, la acción ha seguido una directriz alcista, de la que ha conseguido despegarse recientemente para acelerar su progresión. Esta ruptura ha venido acompañada de cotizaciones por encima de sus medias móviles clave, lo que refuerza su tendencia al alza.

Entre estas medias, la de corto plazo cobra especial relevancia, al haber sostenido el último tramo de subida. En este movimiento destacan los niveles de los 4,40 euros y, sobre todo, los máximos recientes del mes de julio en 4,69 euros, que marcan una resistencia crítica.

Desde junio, el valor ha desarrollado un comportamiento lateral entre los 4,44 y los 4,60 euros. Este rango es el que está intentando romper en las últimas sesiones, y si se confirma con los filtros adecuados, podría abrir la puerta a un nuevo tramo al alza. No obstante, los niveles de sobrecompra comienzan a ser elevados, por lo que una corrección técnica tampoco debe descartarse.

Así pues, mientras Telefónica no pierda los 4,44 euros en cierres, el sesgo sigue siendo alcista. La superación de los 4,70 euros nos permitiría seguir acumulando o incluso entrar compradores si no tenemos acciones en cartera, con recorrido potencial hacia los 4,82 euros, máximos de febrero de 2019.

A nivel operativo, una ruptura con dos cierres diarios consecutivos —o uno semanal— por encima de 4,70 euros activaría señal de compra parcial (un tercio del capital destinado a este tipo de inversiones), con objetivo en 4,82 euros y un segundo objetivo en los 4,96 euros, máximos de abril de 2018. La orden de protección deberá situarse por debajo de 4,61 euros en base cierres.