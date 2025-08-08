El Ibex 35 supera los 14.700 puntos y 'engorda' la subida semanal al 4,3%

El Ibex 35 pulveriza los máximos desde 2008 registrados en las últimas tres sesiones. El selectivo de la Bolsa española supera los 14.700 puntos al final de la que puede ser su mejor sesión desde mediados de abril.

El índice nacional avanzaba un 0,4%, hasta los 14.735,53 enteros, en la apertura de este viernes. De terminar el día con signo positivo, firmará una semana perfecta. El avance acumulado es del 4,3%.

Por ahora, esta es la mayor subida semanal del Ibex 35 desde la registrada a mediados de abril y que fue del 5,14%. Dicho avance tuvo lugar tras las fuertes caídas sufridas por los aranceles que Estados Unidos anunció en el Día de la Liberación.

El Ibex 35 mantenía el rally a pesar de que la jornada de este viernes carece de referencias macroeconómicas, ni de resultados empresariales de relevancia.

Los expertos de Link Securities anticipaban una sesión “sin convicción ni tendencia, y con poco volumen, propia de los meses del año en los que nos encontramos”.

Las principales bolsas europeas, con la excepción del Dax alemán, que cedía un 0,18%, iniciaban el día al alza. El Cac 40 francés repuntaba un 0,3%; el FTSE 100 británico, un 0,2%, y el FTSE Mib italiano, un 0,21%.

El Euro Stoxx 50 sumaba un 0,07% y el Stoxx 600, un 0,16%, atentos a cuestiones geopolíticas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sugerido que Emiratos Árabes Unidos podría ser un "lugar adecuado" para celebrar la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El encuentro bilateral dejaría fuera a Zelenski, quien ha pedido en reiteradas ocasiones que haya negociaciones cara a cara con Putin para poner fin al conflicto.

Por otro lado, el Gobierno de Israel ha aprobado este viernes la operación planeada por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, y su cúpula de seguridad, para asumir el control de la ciudad de Gaza.

Es el prolegómeno de un plan de "cinco principios para terminar con la guerra" y que incluyen la asunción del "control de seguridad" de todo el enclave y la expulsión de Hamás de todos los órganos de gobierno del territorio palestino, así como el desarme de sus milicias.

El oro, en máximos

El euro cedía terreno frente al dólar y se cambia a 1,165 billetes verdes. A pesar de este descenso, el saldo semanal seguía siendo positivo para la divisa europea.

El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, caía por séptimo día consecutivo. Es su peor racha desde principios de enero. La bajada de este viernes era del 0,23%, hasta los 66,28 dólares.

El West Texas Intermediate estadounidense se enfrentaba a su octava jornada seguida en rojo. En su caso, es la peor racha desde septiembre de 2019. El descenso de este viernes era del 0,34%, hasta los 63,67 dólares.

El oro alcanzaba nuevos máximos históricos por encima de los 3.500 dólares. El metal precioso se revalorizaba tras conocerse que Estados Unidos había impuesto aranceles a las importaciones de lingotes de oro de 1 kilo y 100 onzas, según ha publicado Financial Times.

El bitcoin avanzaba hacia los 117.000 dólares y ampliaba la subida semanal al 3,7%.

La rentabilidad del bono alemán a 10 años, la referencia también en el Viejo Continente, aumentaba al 2,646%. La del bono español al mismo plazo se elevaba al 3,215%.