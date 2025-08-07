El Nasdaq roza máximos gracias al impulso que las tecnológicas registran tras los aranceles del 100% a los chips

Wall Street subía en la apertura de la sesión de este jueves. El parqué neoyorquino se veía beneficiado por el impulso que registraban las grandes tecnológicas del país después de que Trump haya anunciado la imposición de aranceles del 100% a los chips.

La subida registrada en los primeros minutos de negociación hacía que el Nasdaq Composite se quedaba a las puertas de alcanzar nuevos máximos históricos. El avance era del 0,77%, hasta los 21.331,96 puntos.

El Dow Jones repuntaba un 0,58%, hasta los 44.447,74 puntos, mientras que el S&P 500 sumaba un 0,54%, hasta los 6.379,24 puntos.

Fue el miércoles cuando el presidente estadounidense anunció la próxima imposición de aranceles de "aproximadamente" el 100% para la importación de chips y semiconductores.

Con esta medida aspira a presionar para que las empresas muevan la producción de estos productos a territorios norteamericanos.

"Si fabricas en Estados Unidos, no habrá recargos", afirmó. Las compañías que estén en proceso de trasladar la producción o adquieran ciertos compromisos pueden quedar exentas.

Apple (+2,22%), Cisco (+1,63%) y Nvidia (+1,42%) lideraban las subidas del Dow Jones. Sólo dos compañías, Caterpillar (-0,51%) y Verizon (-0,05%) se teñían de rojo.

Apple repetía como la compañía más alcista del índice después de que el miércoles se disparase un 5,1%.

El fabricante de iPhone invertirá 100.000 millones de dólares para potenciar su producción en Estados Unidos, lo que eleva su compromiso total a 600.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.

Otras compañías relacionadas con los chips y los semiconductores como Intel y AMD repuntaban un 0,66% y un 2,77%, respectivamente.

Por el contrario, los títulos de Eli Lilly se desplomaban un 12,8%. La compañía ha comunicado que su píldora experimental GLP-1 ayudó a los pacientes a perder el 12,4% de su peso corporal después de 72 semanas.

Los resultados son inferiores a los registrados por el tratamiento inyectable de Novo Nordisk, Wegovy. La farmacéutica danesa se disparaba casi un 8% en la Bolsa de Copenhague.

De esta forma, Wall Street extendía las ganancias cosechadas en la víspera a pesar de que este jueves también han entrado en vigor los aranceles mínimos del 10% impuestos por EEUU a aquellos países con los que no ha llegado a un acuerdo comercial.

La Fed

De nuevo, las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés en septiembre soportaban los avances del parqué neoyorquino.

En una entrevista con CNBC, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ha señalado que las recientes señales de que la economía estadounidense se está desacelerando han reforzado los argumentos a favor de un recorte de los tipos de interés "en el corto plazo".

Kashkari es uno de los mayores halcones de la Fed.

Los datos sobre el mercado laboral conocidos este jueves parecen darle la razón. La semana pasada, el número de ciudadanos estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de seguro de desempleo aumentó a 226.000.

La última ha sido superior a la de la semana anterior, cuando se registraron 219.000 solicitudes, y también ha rebasado las expectativas de los analistas.

Según datos de LSEG, el mercado da ahora una probabilidad superior al 91% a que la Fed reduzca las tasas de referencia 25 puntos básicos en su próxima reunión.

"Los mercados de valores siguen subiendo a medida que los funcionarios de la Reserva Federal se muestran más moderados y la actividad económica mundial se muestra resiliente", señalan los analistas de Brown Brothers Harriman, según recoge Reuters.

Los inversores esperaban que Trump anuncie al nuevo miembro de la Fed tras la salida de la gobernadora Adriana Kugler.

Se especula con la posibilidad de que ese nuevo miembro tenga una postura más moderada que probablemente favorecerá bajar las tasas de interés.

La renuncia de Kugler deja una vacante en la Junta de la Reserva Federal, compuesta por siete miembros y encabezada por su presidente Jerome Powell, a quien Trump ha criticado repetidamente por no reducir los tipos de interés.

El mandato de Powell finaliza en mayo de 2025.