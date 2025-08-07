El Ibex 35 ignora los aranceles de Donald Trump y alcanza los 14.600 puntos por primera vez en más de 17 años

El Ibex 35 mantiene la tendencia alcista a pesar de la nueva presión arancelaria. Por un lado, han entrado en vigor los aranceles mínimos del 10% impuestos por Estados Unidos a sus socios comerciales. Por otro, Trump ha anunciado gravámenes del 100% a los chips.

De esta forma, el Ibex 35 arrancaba la sesión del jueves con una subida del 0,54%, hasta los 14.603,78 puntos. El selectivo de la Bolsa española alcanzaba así nuevos máximos no vistos desde enero de 2008.

BBVA (+1,91%), Amadeus (+1,4%) y Unicaja (+1,32%) encabezaban los ascensos del índice nacional. Al mismo tiempo, Endesa (-1,07%), Telefónica (-0,57%) y Cellnex (-0,52%) lideraban las caídas.

Las bolsas europeas también ignoraban las tarifas. El Dax alemán sumaba un 0,17%; el Cac 40 francés, un 0,25%; el FTSE 100 británico, un 0,03%, y el FTSE Mib italiano, un 0,35%.

El Euro Stoxx 50 repuntaba un 0,23% y el Stoxx 600, un 0,03%.

Los aranceles

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto.

Trump anunció el pasado 1 de agosto la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales, que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano.

Son casi 70 países, además de la Unión Europea, a los que se aplican aranceles específicos que oscilan entre el mínimo del 10% y el 41%, como es el caso de Siria.

Por otro lado, el republicano ha anunciado la próxima imposición de aranceles de "aproximadamente" el 100% para la importación de chips y semiconductores.

Con esta medida pretende presionar a las empresas para que muevan la producción de estos productos a EEUU.

Este anuncio sigue a la imposición de un arancel adicional del 25% a India por comprar "directa o indirectamente" petróleo ruso. El gravamen total que sufren los productos indios es del 50%.

