Banco Sabadell: la superación de los 3,283 euros relanzaría el valor hacia nuevos objetivos

Las bolsas no parecen inmutarse ante la posibilidad de nuevas medidas arancelarias de Donald Trump y los resultados económicos desfavorables en Estados Unidos. El optimismo se mantiene, impulsado por la expectativa de que el debilitamiento de la economía podría llevar a la Reserva Federal a reducir pronto los tipos de interés.

En España, el Ibex 35 experimentó, en la sesión precedente, una subida del 0,9%, superando la barrera de los 14.500 puntos. Este valor es el más alto desde 2008 y consolida sus máximos del año. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el buen comportamiento del sector bancario. En cuanto a los componentes individuales del índice, destacaron las acciones del Banco Sabadell.

Los accionistas de Banco Sabadell han aprobado dos medidas importantes: la venta de su filial británica, TSB, y la distribución de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros. Estas acciones forman parte de la estrategia del banco, bajo la dirección de Josep Oliu, para fortalecer su posición frente a la oferta de compra hostil que el BBVA lanzó hace más de un año.

La distribución de estos beneficios podría influir en la decisión final de los accionistas, buscando el rechazo de la oferta del banco presidido por Carlos Torres. De esta forma, Banco Sabadell sacrifica su joya de la corona para escapar del asedio del BBVA y blindarse ante su opa.

Analizando a Banco Sabadell bajo la lupa técnica, observamos un gráfico muy alcista. La entidad acomete una estructura técnica con una clara consecución de máximos y mínimos crecientes iniciada desde la zona de los 1,6 euros, un nivel que llegó a tocar a mediados del ejercicio 2024. Tras un período de lateralidad, su gráfico comenzó a mostrar una pauta de mínimos y máximos crecientes que refuerza esta tendencia.

Teniendo en cuenta solamente lo que ha ocurrido durante los ocho meses del ejercicio en curso, los títulos de Banco Sabadell han logrado una revalorización superior al 80%, protagonizando una de las subidas más importantes entre los valores que componen el selectivo español.

Evolución de las acciones de Banco Sabadell Eduardo Bolinches Tradingview

El conjunto de sus medias móviles ha quedado atrás, un hecho que ha permitido al valor seguir avanzando de forma sostenida. El apoyo, en su momento, de la media móvil de largo plazo (200 sesiones) sirvió durante el mes de abril, cuando se conoció la dura política arancelaria de Donald Trump, para sostener el envite de los bajistas, que provocaron, al igual que en el resto de valores del Ibex 35, un importante ajuste correctivo.

A corto plazo, el precio de sus acciones se ha situado ya por encima de varias referencias técnicas clave, como fueron en su momento los 2,70 euros y también la zona de los 3 euros por acción. Pero lo realmente importante ha sucedido justo en los 3,08 euros, un nivel de resistencia muy relevante que el valor ha logrado superar con cierta holgura y determinación.

De este modo, la única referencia técnica en cuanto a resistencias la tenemos en los máximos que se alcanzaron en febrero de 2007, es decir, en los 3,64 euros por acción, que consideraremos como su principal objetivo a corto plazo.

Así pues, y si ya somos accionistas de Banco Sabadell, lo más recomendable es mantener posiciones alcistas en tanto en cuanto el valor no ceda por debajo de los 3,08 euros.

Si no somos accionistas de la entidad, cualquier retroceso que pueda experimentar el banco lo interpretaríamos como una oportunidad de entrada en el lado largo o alcista, con objetivos ambiciosos. Teniendo en cuenta el hueco generado en la sesión de hoy, en los 3,223 euros, cualquier acercamiento a dicho nivel nos permitiría reducir sensiblemente el riesgo de la operación y poder lanzar una orden de compra.

El primer objetivo, si finalmente decidimos seguir esta estrategia, estaría situado en los máximos de hoy, es decir, en los 3,284 euros. La orden de protección quedaría situada a no más del 3% desde el nivel de entrada.

Pero si finalmente no se produjera ese esperado retroceso, la superación en cierres de los máximos semanales previos, es decir, los 3,283 euros, abriría las puertas a nuevos e interesantes objetivos alcistas, ya que el valor no tiene prácticamente obstáculos hasta los máximos de 2007 en los 3,64 euros.