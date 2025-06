Amundi apuesta por el oro, las pequeñas empresas europeas y los bonos de alta calidad ante la pérdida de confianza en el dólar

Amundi, la mayor gestora de activos de Europa, apuesta por la bolsa europea, especialmente por las pequeñas compañías, India, el oro o los bonos de alta calidad para la segunda parte de 2025.

Así lo ha indicado el director de inversiones de la sucursal ibérica de Amundi, Víctor de la Morena, quien ha constatado por contra la "pérdida global de confianza" en el dólar y el bono estadounidense.

"La incertidumbre sigue bastante alta en el mercado, todavía no estamos ni de lejos en niveles de normalidad", ha afirmado respecto a lo que ha sido el primer semestre y la tónica que seguirá marcando los mercados durante los próximos meses.

Fruto de esa incertidumbre, provocada por los vaivenes arancelarios llevados a cabo por la Administración Trump, el dinero hacia los fondos monetarios se ha disparado, así como los flujos hacia Europa.

"Si a mí me caen las acciones americanas y me cae el dólar, me caen dos veces", ha subrayado. En consecuencia, "invertir en bolsa americana ahora tiene el doble de riesgo".

El dólar registra un "desplome masivo" frente al resto de principales divisas del mundo, lo que aleja a la moneda estadounidense de su papel de activo refugio.

De la Morena ha señalado, "el dinero ha vuelto donde hay potencial y no hay riesgo: a la bolsa europea, barata y con tendencia positiva".

De la bolsa europea al oro

Las perspectivas de la renta variable del Viejo Continente se sustentan un cóctel formado por las bajadas de tipos de interés llevadas a cabo por el Banco Central Europeo (BCE), los planes de rearme y de inversión por parte de Alemania.

En Amundi ven especialmente atractivas a las pequeñas y medianas capitalizadas europeas al entender que suponen una "grandísima oportunidad" porque, además, no enfrentan apenas riesgo arancelario al exportar en escaso volumen.

Esta situación también es extrapolable para China que, según De la Morena, ha sabido reaccionar a la guerra comercial iniciada por Trump. En paralelo, ha mostrado al mundo de la mano de DeepSeek que es un importante polo de tecnología, eficiencia y competitividad.

En suma, ha observado que China es una buena apuesta para el corto plazo por la expectativa de estímulos y su competitividad.

Sin embargo, en lo referente a emergentes, la apuesta más fuerte de la gestora es la India. "Va a ser la deseada por todos", ha aseverado.

Para hacer esta afirmación, De la Morena ha considerado que la India está más cobijada que China en cuanto a tormentas económicas y que de "manera automática" crece un 6-7%.

"Los múltiplos en India están elevados, sí, pero justificados por sus tasas de crecimiento", ha expuesto, justo lo contrario que en Estados Unidos, que cotiza a niveles muy caros y ofrece unas previsiones de beneficios modestas.

En lo que respecta a la renta fija, en Amundi se decantan por la deuda soberana europea y de mercados emergentes, pues podrían beneficiarse de una combinación favorable de crecimiento e inflación y de un dólar más débil.

En crédito, apuestan por favorecer deuda de alta calidad y prefieren el investment grade europeo frente al estadounidense, en tanto que son neutrales en high yield (deuda de mayor riesgo pero también de mayor rendimiento).

Como elemento de síntesis a las apuestas tanto de renta variable como de renta fija, De la Morena ha expuesto también que el oro es una buena cobertura.

Bancos centrales y crecimiento

Amundi cree que el BCE ejecutará dos bajadas más de tipos de interés en lo que resta de año, hasta situar la facilidad de depósito en el 1,5%.

Estiman que la Reserva Federal (Fed) llevará el precio del dinero a final del año al entorno del 3,75%. En la actualidad se encuentra en el rango de entre el 4,25% y el 4,5%.

Ante esta coyuntura, ha cifrado que Estados Unidos crecerá este año un 1,6%, Europa un 0,8% y China un 4,3%, si bien las revisiones pueden ir modificando trimestre a trimestre estos escenarios por la constante incertidumbre y volatilidad.