Substrate saca a cotizar su filial Subgen en el Nasdaq sueco mediante una fusión inversa con Magnasense

La valenciana Substrate AI, propietaria de un 20% de Subgen AI, ha firmado una carta de intención para sacar a bolsa en Suecia, en el Nasdaq First North Growth Market, a su filial de tecnología a través de una fusión inversa con la empresa sueca Magnasense AB.

Un reverse take over o fusión inversa es una operación en la cual una empresa ya cotizada compra la empresa no cotizada cuyos accionistas se convierten, tras la operación, en los mayores accionistas de la empresa resultante, explica el grupo español en un hecho relevante en BME Growth.

El acuerdo contempla una valoración de Subgen AI de en torno a 200 millones de euros, mientras que Magnasense AB sería valorada en 4 millones de euros.

Por ello, tras dicha operación los accionistas de Subgen AI tendrían el 98% de la empresa resultante, mientras que los de Magnasense AB tendrían el 2%.

Como indica Lorenzo Serratosa, presidente del consejo de administración de Substrate AI y CEO de Subgen AI, la firma del acuerdo definitivo está prevista alrededor del 30 de junio, y el cierre de la operación una vez se obtengan todas las aprobaciones del mercado y los reguladores.

Subgen AI es una empresa de inteligencia artificial inglesa que desarrolla models as a service consumidos mediante Serenity Star, su propia plataforma MaaS para escalar e impulsar el uso de IA en las empresas.