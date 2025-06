La 'cruzada' de José Elías y los minoritarios en OHLA aún les dejaría con la mitad de peso que los Amodio, según los analistas

La cruzada de José Elías contra los hermanos Amodio en OHLA tiene visos de quedar muy deslucida por la potencial falta de fuerza. Diferentes analistas calculan que, como máximo, sumando la participación de Elías al voto que le deleguen algunos accionistas minoritarios, a duras penas lograrían la mitad o algo más de la mitad de lo que hoy controlan los Amodio y Andrés Holzer.

Esto, lógicamente, sería insuficiente para tumbarles en la junta general ordinaria de accionistas del próximo 27 de junio, en la que Elías se ha propuesto revolucionar la constructora y concesionaria.

Cabe recordar que, como avanzó este periódico, Elías ha creado la plataforma 'Make OHL Great Again' o MOGA para aglutinar a los minoritarios de OHLA contra Luis y Mauricio Amodio.

A través de ella, el empresario español -también presente en Audax Renovables, La Sirena o Atrys Health- "busca canalizar el voto de quienes quieren una nueva etapa para la compañía", por lo que pide el voto delegado de los minoritarios para hacer de la actual OHLA "más ambiciosa, más internacional, más innovadora, más transparente". Esto es, para volver a darle lustre.

Pero la iniciativa podría acabar sin fuelle. Un banquero de inversión que pide anonimato cree que, "sumando el casi 8,7% de Elías a no más de un 6 o 7% que obtenga muy por lo alto, él y los minoritarios no pasarían de un 15 o 16% del voto, la mitad de lo que poseen los Amodio (un 21%) y Holzer (8,4%) que llegan a casi un 30%". Y eso "no serviría para nada", se teme.

Otro gestor de fondos que también pide no ser citado señala que, "después de todo lo sucedido en la compañía, no considero que sea invertible". "Dicho esto, no creo que vaya a aglutinar a muchos accionistas, dado que no hay costumbre de activismo en España", recuerda.

Haciendo cábalas, este gestor se aventura a pronosticar que el apoyo que recibirá Elías de los minoritarios en OHLA "no llegará al 10%". Junto a su participación, les llevaría hasta "no más de un 18 o 19%". De nuevo, lejos del prácticamente 30% de los mexicanos.

El resto de analistas consultados se mueven en escenarios similares, más o menos.

Preguntado por EL ESPAÑOL-Invertia, Elías asegura que "un 19% o 20% estaría más que bien, y ahí sólo me queda comprar un poco", en referencia a operaciones secundarias de mercado.

En su plataforma MOGA, Elías destaca que en la junta del 27 de junio "se votarán temas fundamentales para el futuro de la compañía como: la aprobación de las cuentas del ejercicio 2024, la reelección de los hermanos Amodio como consejeros, la propuesta de aplicación del resultado o la reelección de los auditores de cuentas".

Las quinielas empiezan a calentarse y la batalla contra sus otrora aliados está servida.