Captoplastic, Lumio, Fossa Systems o Hoop Carpool, entre las startups que podrían llegar al Ibex 35 del futuro

Las grandes compañías de hoy en el Ibex 35, como Inditex, Iberdrola o Banco Santander, puede que dentro de unos años compartan comunidad con nuevos vecinos. Podrían ser algunas de las siguientes startups: Captoplastic, Lumio, Fossa Systems o Hoop Carpool.

Patio Campus, en el marco del South Summit, ha publicado la segunda edición de su informe 'The Next 35', que identifica a las 35 startups que transformarán el mercado desde la innovación y la sostenibilidad, y que podrían formar parte de un índice bursátil como el Ibex 35.

En su primera edición, Patio identificaba nombres tan famosos entre los usuarios como Wallbox, Cabify, Heura, JobandTalent o MundiMoto. Algunas de estas startups han acabado en la Bolsa de Nueva York, como Wallbox, y el resto han protagonizado grandes rondas de inversión.

En ese primer informe, también salían a la palestra startups como Clarity AI, Cobee, Factorial, TravelPerk, Wallapop, Clikalia o Fever. Todas han formado parte de inyecciones de capital relevantes, con inversores internacionales y españoles.

De cara a esta segunda edición del documento 'The Next 35', la misión de superar los nombres tan populares del primero y encontrar otras 35 startups susceptibles de crecer tanto como para un día estar en alguno de los grandes parqués, era no imposible, pero sí delicada. Pero Patio Campus lo ha vuelto a hacer.

La valenciana Captoplastic, con apenas 6 millones de euros de financiación, encabeza el ranking. "Desde su creación en 2020, ha tenido un rápido crecimiento gracias a su tecnología patentada, que ha sido reconocida por su capacidad para detectar y eliminar microplásticos de una manera eficiente y sostenible", sostiene en documento.

El podio lo completan Altrove (biofabricación de tejidos usando microorganismos como bacterias o algas) y Pyratex (producción y venta de tejidos sostenibles a marcas de moda y confección).

Si bajamos hacia el top-5, nos encontramos a Lumio (plataforma que permite tener en un sólo lugar toda la gestión de energía renovable, desde la instalación hasta el consumo y compartición de esta energía entre los suministros que no tienen posibilidad de hacer una instalación de autoconsumo) y Methanol Reformer (diseña y produce generadores de hidrógeno).

Las cinco siguientes, hasta el top-10, son Mitiga Solutions (IA, ciencia climática y supercomputación para anticipar incendios o inundaciones); Fossa Systems (despliega nanosatélites propios para ofrecer conectividad IoT global a industrias remotas como agricultura, minería o energía) o Pack2Earth (desarrolla materiales compostables a temperatura ambiente y sin tóxicos, aptos para alimentación y otros sectores).

Así como EnergyX (plataforma para el diseño de edificios de consumo energético casi nulo) y Kreios Space (un sistema de propulsión eléctrica para satélites que aprovecha el oxígeno atmosférico, permitiendo órbitas más bajas, alargando su vida útil y reduciendo costes y basura espacial).

De forma transversal a todas ellas, hay soluciones recurrentes para sectores como la moda, los plásticos, el espacio, las energías renovables, el agua, la agricultura, la construcción o la movilidad.

Entre las otras 25, se cuelan startups como EcoForge, InsectBiotech, FashionLab, Imageryst, Hoop Carpool, iF Returns o Quantum Mads.