Tesla se hunde casi un 9% en bolsa tras el enfrentamiento abierto entre Trump y Musk

Las acciones de Tesla se hundían casi un 9% en bolsa este jueves al calor del fuego cruzado entre su consejero delegado, Elon Musk, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las acciones, que cotizan en el Nasdaq, el índice tecnológico de referencia de la Bolsa de Nueva York, valían cerca de 303 dólares a media sesión, tras dejarse más de un 8,7%.

Lo hacían en medio de las críticas que durante los últimos días se han cruzado los otrora aliados Trump y Musk, después de que el empresario haya abandonado su cargo como asesor en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE).

"Es una abominación repugnante". Con estas palabras criticaba Musk esta semana el plan fiscal de Trump, una declaración a la que el mandatario estadounidense ha respondido mostrando su "decepción" con el ingeniero.

"Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguimos teniendo", afirmó Trump, añadiendo después: "Dijo cosas muy bonitas sobre mí y no me ha dicho nada malo sobre mí. Eso llegará. Pero estoy muy decepcionado".

Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido una figura clave en el plan de recorte de costes ejecutado por el DOGE en los últimos meses. Sin embargo, tras su salida del Ejecutivo se ha lanzado a las críticas contra la Administración.

"Sin mí, Trump habría perdido las elecciones. Cuánta ingratitud". Con esta dureza ha respondido este jueves a su antiguo amigo en la red social X -antigua Twitter-, de la que es propietario.

Las acciones de Tesla acumulan un desplome del 16% desde que se confirmó la salida de Musk del Gobierno de Estados Unidos.