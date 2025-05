Acerinox ofrecerá una buena oportunidad de entrada si retrocede hasta los 10,38 euros

Las preocupaciones fiscales en EEUU por el plan tributario de Donald Trump y el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, con los inversores ya nerviosos tras la rebaja de la calificación crediticia triple A de EEUU por parte de Moody’s, han devuelto las caídas a las Bolsas. Tras las notables pérdidas registradas ayer en Wall Street, nuestro Ibex 35, que rompió su racha de nueve jornadas consecutivas al alza, tratará de defender los 14.200 puntos. Entre sus integrantes, destaca en la parte baja de la tabla el comportamiento de las acciones de Acerinox.

El pasado lunes, los analistas de Bankinter mantuvieron su recomendación de compra sobre Acerinox, aunque rebajaron su precio objetivo desde los 13 euros hasta los 11,70 euros por acción. La revisión a la baja se debe principalmente al entorno incierto en materia de aranceles, que continúa afectando al sector del acero inoxidable.

En cuanto a sus resultados, la acerera registró un beneficio neto de 10 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 80% con respecto a las ganancias de 53 millones de euros obtenidas en el mismo periodo del ejercicio anterior, según informó este jueves la siderúrgica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta rebaja de precio objetivo y también con la caída en su beneficio, si analizamos los títulos de Acerinox desde el punto de vista técnico, observamos en su gráfico de largo plazo que se encontraba cotizando en un rango lateral desde noviembre de 2022, el cual se resolvió a principios de 2025 protagonizando un impulso acelerado que llevó al valor hasta la zona de los 11,96 euros, alcanzada a principios del pasado mes de marzo.

Tras alcanzar dicha zona, se produjo una caída de más del 25% en apenas cuatro semanas, seguida por un nuevo impulso en forma de figura de vuelta y reacción, en el que se encuentra actualmente. Dicho impulso ha alcanzado ya el 61,8% de retroceso proporcional de Fibonacci respecto a la última gran caída, llegando en el rebote a los 10,85 euros.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches Tradingview

En todo este movimiento de recuperación, Acerinox ha logrado superar el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, situándose claramente por encima de todas ellas, lo que indica que el valor muestra fortaleza tanto en el corto como en el medio plazo.

No obstante, debido a la verticalidad del impulso de recuperación registrado desde los mínimos del pasado mes de abril, es probable que el valor se tome un descanso en su cotización realizando alguna corrección, como la que se encuentra actualmente en desarrollo. En caso de producirse, es vital que no se pierda, bajo ningún concepto, la zona de los 10 euros por acción.

Así pues, si tenemos en cuenta niveles operativos, para iniciar cobertura en el valor necesitamos que éste ajuste algo más. Por tanto, será necesario que Acerinox busque la zona próxima a los 10,35 euros, donde se aliviarían los niveles de sobrecompra. Con ello, introduciremos una orden de compra con un riesgo limitado, ya que colocaremos una orden de protección asociada a la entrada, que quedaría por debajo de los 10 euros en base cierres.

En cualquier caso, si dicha figura de pull-back no se produjera o no se completara, en la medida en que veamos a Acerinox cotizar por encima de los máximos de esta semana, es decir, por encima de los 10,87 euros, también nos permitiría un acercamiento al valor, aunque en esta ocasión limitando el riesgo a una exposición de no más de un tercio de lo destinado a invertir en este tipo de activos. Si, por contra, ya tenemos el valor en cartera, lo recomendable sería mantener.