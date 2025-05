Bit2Me lanza un servicio de viajes con descuentos de hasta el 40% en hoteles de lujo y pago en 'criptos'

Bit2Me amplía su ecosistema cripto con el lanzamiento de Bit2Me Travel, un nuevo servicio incluido dentro de Bit2Me Life que permite a los usuarios reservar en una red de más de un millón de hoteles y resorts de lujo con descuentos exclusivos de hasta el 40% con respecto a otras plataformas de viaje y pagar con su Bit2Me Card. Es decir, es posible pagar con criptodivisas.

Bit2Me Travel se presenta como un club privado de reservas. Entravel, la mayor plataforma de reservas hoteleras criptonativa del mundo, ha sido seleccionada por la compañía española como la plataforma encargada de la gestión del servicio.

Los usuarios pueden acceder a tarifas especiales y obtener hasta un 4% de descuento adicional al pagar con la Bit2Me Card, además del cashback habitual. Los hoteles y resorts incluidos son, sobre todo, de cuatro y cinco estrellas.

Por citar varios ejemplos, de entrada los mayores descuentos los presentan hoteles como el Raffles Seychelles (-49%), Joali Being Maldives (-38,6%), Viceroy Bali (-35,1%), The Peninsula Bangkok SHA Extra Plus (-29,4%) o el The Peninsula Beverly Hills (-28,1%).

Bit2Me es la empresa líder en criptomonedas en España y cuenta con el respaldo de inversores como Telefónica, Investcorp, BBVA, Unicaja y Cecabank.

Banca y 'criptos'

En este sentido, Cecabank y Bit2Me han puesto en marcha hace pocos días su solución para que los bancos ofrezcan criptomonedas a los ahorradores. Comenzará a funcionar una vez se otorgue la autorización correspondiente por parte de la CNMV a los participantes del mercado.

Asimismo, BBVA ha anunciado que lanzará este verano en España la compraventa de bitcoin y ethereum. El servicio está ahora mismo en pruebas con empleados. Posteriormente, se abrirá de forma inicial a unos 5.000 clientes para luego estar disponible para la totalidad de la clientela minorista.