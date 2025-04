Trump tilda de "desastre" los informes del presidente de la Fed, pide bajar tipos y avisa: "Su despido no puede esperar"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue su cruzada contra la independencia de la Reserva Federal, Jerome Powell. A su juicio, la FED siempre "llega demasiado tarde y se equivoca", por eso -dice- su "despido no puede esperar".

Un mensaje lanzado en su red social, Truth, en el que insinúa que la FED debería tomar ejemplo del Banco Central Europeo que, se espera, recorte hoy los tipos "por séptima vez".

Sin embargo, este miércoles Powell aseguraba que los aranceles van a provocar un aumento de la inflación y, por tanto, la Reserva Federal tendrá que tomar decisiones "cuando haya más claridad".

Advirtió, además, que se espera un "escenario complejo", donde los objetivos de precios y de empleo podrían verse comprometidos. Sin embargo, la FED no tiene previsto reunirse de nuevo hasta el próximo mes de mayo.

Aleja así las posibilidades de un recorte de tipos de interés, algo que exige de forma insistente Donald Trump. De hecho, el presidente de Estados Unidos califica la intervención de Powell como "un auténtico desastre" porque los precios "están bajando, ¡hasta los de los huevos!".

Eso hace que, a juicio de Trump, sea "urgente" bajarlos "ahora".

El mensaje del presidente de Estados Unidos es una crítica más de las muchas que ha hecho en las últimas semanas contra Jerome Powell.

A principios de mes Trump escribía también en Truth Social: "¡BAJA LOS TIPOS DE INTERÉS, JEROME, Y DEJA DE HACER POLÍTICA!".

Ahora bien, en el mensaje publicado este mismo jueves, reclama su despido. Algo que no había hecho hasta ahora. De hecho, tal y como recuerda Financial Times, en diciembre declaró en NBC News que no tenía pensado destituir a Powell: "No, no lo creo. No lo veo", decía entonces.

A falta de conocerse la decisión del Banco Central Europeo, los mercados europeos cotizan con caídas del entorno del medio punto porcentual. Al contrario ocurre en Estados Unidos, en donde los futuros apuntan a una subida del entorno de medio punto cuando abran las bolsas.