Wall Street sube pendiente de los aranceles de Trump a la tecnología: el Dow Jones afianza los 40.000 puntos

El tono positivo con el que Wall Street cerró la semana pasada se mantenía en la apertura de la sesión de este lunes. Los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York iniciaban el día al alza, pendientes de las noticias en torno a los aranceles estadounidenses a los productos tecnológicos. A la espera de que la Administración Trump se pronuncie al respecto, era precisamente el sector tecnológico el que se anotaba mayores alzas.

Tras el toque de campana, el Dow Jones subía un 1,05%, hasta los 40.635,5 puntos; el S&P 500, un 1,51%, hasta los 5.444,3 puntos, y el Nasdaq Composite, un 2,01%, hasta los 17.060,24 puntos.

Las mayores subidas del Dow Jones eran las de Apple (+5,27%), Nvidia (+2,43%) y Goldman Sachs (+1,93%). Tres valores arrancaban la jornada en rojo: UnitedHealth (-1,06%), P&G (-0,05%) y Coca-Cola (-0,04%).

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Tras un fin de semana de idas y venidas en la Administración estadounidense a cuenta de los aranceles a productos tecnológicos, Trump ha señalado que hará con los semiconductores y otros productos "lo mismo" que con otros bienes importados como el acero, el aluminio o los automóviles sobre los que ya hay tasas específicas.

El presidente, que ha abogado por fomentar la fabricación nacional, no ha aclarado si algunos productos como teléfonos móviles o tabletas pueden quedar exentos. Sí ha dicho que "hay que mostrar cierta flexibilidad" y "no ser tan duro", en declaraciones a los medios de regreso a Washington a bordo del Air Force One, según The Hill.

"Económicamente, nuestro país va a ser más fuerte que nunca", ha apostillado, horas después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, desvelase que los teléfonos inteligentes, ordenadores y microprocesadores y otros dispositivos electrónicos, que fueron excluidos a última hora del viernes de los aranceles recíprocos, formarán parte de ese nuevo gravamen sobre los semiconductores.

Lutnick anticipó que estos aranceles llegarán "probablemente en uno o dos meses", en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense ABC News recogidas por Europa Press.

A pesar de las dudas en torno a los gravámenes, las compañías tecnológicas subían con fuerza. Más allá del Dow Jones, HP repuntaba un 5,1%. Best Buy se disparaba un 11,2%.

"Parece que la Administración Trump está respondiendo a la presión de los consumidores y que los enormes aranceles que se han impuesto a China podrían ser revertidos una vez que comiencen las negociaciones", señalan los analistas de Bokeh Capital Partners.

Resultados de Goldman Sachs

La subida de Goldman Sachs tenía lugar después de que la entidad haya presentado sus resultados del primer trimestre del año. La entidad registró un beneficio neto atribuido de 4.583 millones de dólares en el periodo mencionado, lo que representa una mejoría del 17%.

En los tres primeros meses de 2025, la cifra de negocio total de Goldman Sachs fue de 15.062 millones de dólares, un 6% más que un año antes, con un incremento del 111% de los ingresos por intereses netos, que sumaron 2.895 millones de dólares.

"Nuestros sólidos resultados de este trimestre demuestran que, en tiempos de gran incertidumbre, los clientes recurren a Goldman Sachs para obtener ejecución y perspectivas", ha indicado. David Solomon, presidente y consejero delegado de la entidad.

Sin embargo, ha advertido de que la entidad comienza el segundo trimestre con un entorno operativo "significativamente diferente al de principios de este año", sigue confiando en su capacidad para seguir apoyando a los clientes.

La temporada de presentación de resultados continuará a lo largo de la semana, con las cuentas de Bank of America, Citigroup, Johnson & Johnson, American Express y Netflix, entre otras.

Los inversores también estarán atentos a los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y a los datos de ventas minoristas de marzo. El banquero central y la publicación de las cifras tendrán lugar el miércoles.

Cabe recordar que este viernes –como ocurre en la mayoría de parqués occidentales- no habrá actividad en Wall Street.