La guerra entre Rusia y Ucrania es la guerra de Biden, no la mía. Yo acabo de llegar, y durante cuatro años de mi mandato no tuve ningún problema para evitar que ocurriera. ¡El presidente Putin, y todos los demás, respetaban a su presidente! ¡YO NO TUVE NADA QUE VER CON ESTA GUERRA, PERO ESTOY TRABAJANDO DILIGENTEMENTE PARA DETENER LA MUERTE Y LA DESTRUCCIÓN! Si las elecciones presidenciales de 2020 no hubieran sido manipuladas —y lo fueron, de muchas maneras—, esa horrible guerra nunca habría ocurrido.

El presidente Zelenskyy y el corrupto Joe Biden hicieron un trabajo absolutamente horrible permitiendo que comenzara esta atrocidad. Había muchas maneras de evitar que empezara. Pero eso ya es pasado. Ahora tenemos que lograr que se DETENGA, Y RÁPIDO. ¡QUÉ TRISTE!