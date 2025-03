Wall Street cae hasta el 2,5% por el miedo al impacto que los aranceles tendrán en la economía estadounidense

Nuevas caídas en Wall Street. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York sufrían descensos en la apertura de la sesión de este lunes, mientras que crece el miedo a los efectos que la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá en la economía del país. Está previsto que el miércoles anuncie imponga nuevos gravámenes.

Así, tras el toque de campana, el Dow Jones se dejaba un 0,73%, hasta los 41.288,38 puntos. La caída del S&P 500 era del 1,28%, hasta los 5.508,31 puntos, y la del Nasdaq Composite, del 2,3%, hasta los 16.926,49 puntos.

Las mayores subidas del Dow Jones eran las de Coca-Cola (+1,56%), Verizon (+1,56%) y J&J (+1,17%). Por el contrario, las mayores pérdidas eran las de Nvidia (-4,93%), Salesforce (-3,79%) y Amazon (-3,5%).

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

El rojo del parqué neoyorquino se sumaba a las caídas que esta madrugada han sufrido las bolsas asiáticas –el Nikkei japonés se ha dejado un 4%- y a las que registraban las bolsas europeas. Los descensos en el Viejo Continente llegaban al 2% por el temor a los aranceles de Trump.

Los analistas de Renta 4 han señalado que estas tasas se anunciarán el próximo 2 de abril, el 'Día de la Liberación' en Estados Unidos, y que el foco estará en el nivel de agresividad, posibilidad de acotamiento, que sean más indulgentes que recíprocos o que se dirijan a todos los países, qué sectores estarán afectados, etc.

El republicano anunció la semana pasada un arancel del 25% a todos los automóviles no fabricados en el país norteamericano y ha amenazado con aranceles secundarios a aquellos países que compren crudo de Rusia, en caso de que el presidente ruso, Vladímir Putin, no apoye un alto el fuego en Ucrania; y aranceles secundarios a Irán y posibilidad de bombardear al país si no firma un acuerdo de renuncia a sus armas nucleares.

"Afrontaremos un nuevo capítulo de la tormenta arancelaria", han adelantado los expertos de Banca March. "Trump parece estar preparando a los estadounidenses y a los mercados para lo peor, lo que queda por ver es si finalmente terminará ofreciendo algo más fácil de digerir o, por el contrario, desplegará todo su arsenal arancelario", han elucubrado al respecto.

A la par de estos acontecimientos, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha considerado que el cambio de relación con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca implica "un momento existencial" para Europa, que debe aprovechar para tomar el control de su destino y avanzar hacia su independencia.

"Él (Donald Trump) lo llama 'Día de la Liberación' en Estados Unidos, pero yo lo considero un momento en el que debemos decidir juntos tomar un mejor control de nuestro destino y creo que es una marcha hacia la independencia", ha señalado Lagarde en una entrevista con la emisora France Inter Radio.

Caídas en el inicio de 2025

La Bolsa de Nueva York sufre importantes caídas en este inicio de 2025 debido a que las políticas arancelarias de la administración Trump han aumentado los temores de una desaceleración económica mundial y un aumento de la inflación. El Dow Jones perdía un 2,3% en el primer trimestre del año; el S&P 500, un 5% y el Nasdaq, un 8,2%,

Como resultado de la incertidumbre comercial, los expertos de Goldman Sachs han aumentado la probabilidad de una recesión en Estados Unidos desde el 20% al 35%. Además, ha reducido el objetivo previsto para el S&P 500 en 2025 y ha anticipado más recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Para evaluar la salud de la primera economía del mundo, los inversores se centrarán esta semana en la publicación de algunos datos económicos, como el índice ISM y las cifras de empleo de marzo. Asimismo, tomarán la palabra varios miembros del banco central estadounidense, entre los que se encuentra su presidente, Jerome Powell.

"Se ha descontado mucha negatividad, pero los mercados se preparan para lo peor", señalan los analistas de Capital.com, según recoge Reuters. "El mensaje sobre una flexibilización de los aranceles parece muy improbable, dados los comentarios de Trump del fin de semana", añaden los mismos expertos.

Con estas últimas caídas, el Dow Jones se encuentra a menos de un 2% de entrar en terreno de contracción, es decir, de caer un 10% desde los máximos históricos. El S&P 500 y el Nasdaq ya cedieron dicho porcentaje desde sus cotas más altas a principios de este mes.