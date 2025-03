Laboratorios Rovi solo dará señal de entrada con niveles por encima de los 57,30 euros

Las bolsas europeas se preparan para una sesión interesante tras las fuertes subidas de anoche en Wall Street. Esto se produjo después de que Trump anunciara que los aranceles recíprocos que entrarán en vigor el próximo mes incluirán excepciones, tras considerar que muchas naciones afectadas no podrían soportar la nueva situación. El Ibex 35, que ayer retrocedió un 0,2% pero mantuvo los 13.300 puntos, intentará no alejarse de la zona de máximos multianuales y, sobre todo, no perder el soporte de los 13.209,5 puntos. Entre los valores que lo componen, destaca el comportamiento positivo de las acciones de Laboratorios Rovi.

Laboratorios Rovi celebra hoy martes su Capital Markets Day para inversores y analistas, un evento clave tras su decisión de no vender su negocio de fabricación a terceros (CDMO). La empresa busca reafirmar su estrategia y aumentar su potencial de crecimiento, con un enfoque en la "creación de valor para los inversores" y destacando la "adquisición de nuevo negocio" como una palanca clave en su división de CDMO. Rovi proyecta un crecimiento sustancial para 2030, con el objetivo de multiplicar sus ingresos operativos por 1,5-1,8 veces y su EBITDA por 2,5-2,8 veces desde los 763 y 233 millones de euros registrados en 2024, respectivamente. Además, planea aumentar el gasto anual en I+D a 40-60 millones de euros, desde los 25,8 millones actuales. Eduardo Parra / Europa Press Rovi gana 137 millones de euros en 2024, un 20% menos, y recorta un 8% sus ingresos por la vacuna de la Covid Desde un punto de vista técnico, los títulos de Laboratorios Rovi muestran una tendencia claramente bajista, especialmente tras el cierre del primer trimestre de 2024, cuando la tendencia alcista que mantenía intacta se revirtió justo al alcanzar la zona de máximos históricos en formato intradiario, en los 94,80 euros por acción. Desde ese nivel, el valor inició una fase descendente y ajuste muy intensa, prolongada y, al mismo tiempo, peligrosa. Esta sucesión de máximos y mínimos descendentes ha llevado al valor, en los últimos meses, a perforar a la baja varios soportes clave, como los 80 euros, la zona cercana a los 71 euros, para alcanzar la zona de los 57,80 euros en los primeros compases de este ejercicio. Evolución de las acciones de Laboratorios Rovi Eduardo Bolinches Tradingview Pero lo más interesante en su gráfico es el enorme hueco a la baja que todavía mantiene abierto en la zona de 66,30 euros desde el pasado mes de febrero, lo que llevó a la farmacéutica a marcar mínimos anuales en 51,35 euros por acción. Desde ahí, el valor intenta rehacerse, o al menos, se observa que los bajistas no están tomando más posiciones. Debido a los altos niveles de sobreventa existentes, cualquier noticia positiva puede ser suficiente para que sus títulos se reactiven, como ha sucedido hoy, tratando de anular, al menos en parte, el escenario técnico tan negativo. De este modo, Rovi busca un rebote que le permita alcanzar y superar niveles clave para lograr una cierta recuperación del tramo bajista previo. Freepik Laboratorios Rovi se desploma en Bolsa al anticipar unos menores beneficios En cuanto a niveles de referencia técnica, destaca la resistencia horizontal en 57,30 euros por acción, donde además se encuentra la media móvil de corto plazo. Su superación será clave para que el valor pueda iniciar un nuevo tramo al alza con el objetivo de cerrar, al menos parcialmente, el gran hueco bajista previo. Por tanto, solamente en el momento en el que el valor se encuentre cotizando por encima de la zona de los 57,10 euros, se presentará una oportunidad de entrada que permitirá introducir una orden de compra con objetivos ambiciosos. Hasta entonces, tanto para quienes tienen el valor en cartera como para quienes están interesados en entrar, es preferible mantenerse al margen.