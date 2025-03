Las acciones de Nike requieren paciencia, pero tienen un potencial del 50%

Las acciones de Nike sufren un desplome después de presentar sus resultados del tercer trimestre de su 2025 fiscal, con caídas importantes en las ventas. Sin embargo, ¿Es este el fin de Nike?

Los ingresos de Nike se ubicaron en los 11.259 millones de dólares, lo que supone una caída del 9% en términos interanuales, pero superando ligeramente a lo que esperaba el consenso de analistas. De hecho, su beneficio por acción diluido se ubicó en los 0,54 dólares, frente a los 0,3 dólares esperado por dicho consenso, aunque supuso una caída del 30%. Además, la directiva anunció algunos avances significativos, como el crecimiento de los ingresos a través de las ventas a mayoristas en Estados Unidos.

Sin embargo, las perspectivas para el cuarto trimestre del año no gustaron nada a los inversores, ya que la directiva espera que los ingresos caigan alrededor del 15% a la vez que se reduce el margen bruto entre 400 y 500 puntos básicos. De hecho, se espera que hasta el final de la primera mitad del 2026 no se limpie el inventario de productos fuera de temporada o que ya no encajan con la estrategia de la empresa.

Europa Press Las acciones de Nike acumulan una caída del 60% desde sus máximos alcanzados en 2021

Pero cuidado, porque la acción de Nike ya está cotizando a niveles similares a los que cotizaba después del impacto de los confinamientos de la pandemia en marzo de 2020, cuando el mundo no sabía cuánto iba a durar eso. Más allá de este apunte, pensamos que la directiva de Nike está dando pasos en la dirección correcta, con una mejora de las relaciones con las empresas mayoristas, como puede verse en sus nuevos acuerdos con JD Sports o Direct Sports en Europa para volver a colocar los productos Nike en los mejores estantes, así como el éxito de los nuevos lanzamientos de zapatillas que ya se están viendo beneficiadas de la creación de historias que rodean a estos lanzamientos.

Además, la imagen de marca de la empresa sigue siendo sólida y cuando se acabe esta tormenta de debilidad en la demanda en general y las medidas que se están tomando cobren efecto pensamos que podrá volver al doble dígito de crecimiento.

Siendo conservadores, podemos estimar un crecimiento de los ingresos de alrededor de un 7,5% anualizado, mientras que su EBIT crece sobre un 13% por la mejora de márgenes. Con esto, el descuento de flujos de caja nos daría un precio objetivo de unos 100 dólares por acción, o un potencial de casi el 50%.

Análisis técnico de Nike

Las acciones de Nike caerán por debajo de su soporte de 71,42 dólares, pero es probable que entren en una importante zona de sobreventa en su RSI. Además, es importante señalar que su ADX se encuentra muy por debajo de la zona de 20, lo que indica que esta tendencia bajista tiene poco recorrido.

Si a esto le sumamos que las caídas verticales suelen venir acompañadas de rebotes, probablemente se recuperará la zona de soporte en los próximos días. Además, a medio plazo la cotización se encuentra en un movimiento lateral en el que pensamos que puede volver a alcanzar su resistencia de los 82 dólares por acción.

*** Javier Cabrera es analista de mercados.