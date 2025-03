ArcelorMittal acelera el impulso alcista y se acerca a la zona de resistencia de los 30 euros

Los inversores temen una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos y a nivel global. El selectivo español, que ayer cayó un 2,55% (corrigiendo 341 puntos) hasta los 13.031 puntos debido a la guerra comercial y la incertidumbre sobre Ucrania, buscará hoy dar continuidad a la reacción alcista iniciada tras tantear el nivel psicológico de los 13.000 puntos. Dentro de su composición, destacan las alzas de las acciones de ArcelorMittal, que suben con fuerza en los primeros intercambios.

Uno de los principales factores detrás de esta subida es la posible tregua en Ucrania, ya que el sector del acero sería uno de los principales beneficiarios de un alto el fuego. Reino Unido y Francia han elaborado un plan para el cese de las hostilidades, que presentarán a Estados Unidos. La intención es que una delegación negociadora de EEUU traslade la propuesta a Rusia para su evaluación.

Este factor ya impulsó a las acereras a finales de la semana pasada. De hecho, firmas de análisis como Deutsche Bank han señalado a ArcelorMittal como el mayor beneficiado en un escenario de tregua, ya que la demanda de acero podría aumentar, favoreciendo al sector. A corto plazo, la expectativa de una mejor demanda y la deflación de costes deberían impulsar la recuperación de las siderúrgicas europeas, algo que ya empieza a reflejarse en el mercado.

Desde el punto de vista técnico, en ArcelorMittal es clave lo ocurrido desde agosto, cuando el valor hizo suelo en los 18,30 euros por acción. Desde ahí, inició un movimiento de rebote sostenido que ha permitido anular gran parte del último tramo bajista, que había venido desarrollándose durante varios meses.

Este rebote ha provocado el ataque y la ruptura de una zona de resistencia muy importante como fueron en su momento los 25 euros, a los que siguió la ruptura, también sin grandes esfuerzos, de los 25,94 euros donde tenía la siguiente resistencia horizontal a tener en cuenta.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches Tradingview

A corto plazo, el valor mantiene una tendencia alcista con continuidad en el rebote iniciado desde la zona cercana a los 21 euros por acción, nivel que se alcanzó en los primeros compases de este 2025. Durante esta fase, su precio ha superado sus medias móviles más representativas en el corto, medio y largo plazo, mostrando señales de fortaleza.

La siguiente resistencia horizontal, a la que el valor va a enfrentarse, se encuentra en los 30,00 euros, nivel que marcó los máximos de junio de 2022. Más arriba, los máximos de enero de ese mismo año, situados en 31,50 euros, representan el siguiente objetivo alcista. Estas dos referencias técnicas actuarán como los primeros niveles a vigilar durante la progresión al alza del valor.

Isabel Infantes / Europa Press ArcelorMittal obtiene unos beneficios un 45,7% superiores a 2023 hasta los 1.289 millones de euros

En cuanto a la estrategia a seguir, si ya se tienen títulos en cartera, lo recomendable sería mantener la posición en busca de una continuidad del rebote hasta esas zonas de resistencia, vendiendo progresivamente la mitad de la posición a medida que se alcancen. De esta forma, se materializan ganancias, reduciendo la exposición y minimizando riesgos asociados a una elevada sobrecompra.

Si aún no se tienen acciones de ArcelorMittal en cartera, lo ideal sería esperar un retroceso hacia la zona de los 28,25 euros para evitar comprar en niveles de sobrecompra elevados y minimizar el riesgo de un giro de mercado. No obstante, si el valor no retrocede y supera los 30 euros en base cierres, podría ser adecuado iniciar una cobertura parcial, mediante la introduccción de una orden de compra, con la mitad de la posición que normalmente se destine a este tipo de activos.