Las bolsas caen, el dólar se dispara y las criptodivisas se hunden tras la imposición de aranceles de Trump

Las bolsas caen, el dólar sube y las criptodivisas se hunden después de que los aranceles de Estados Unidos a México, Canadá y China se hayan hecho realidad. El presidente estadounidense, Donald Trump, también ha amenazado con la imposición de tarifas a la Unión Europea (UE).

Así, el pasado sábado el republicano firmó una orden ejecutiva por la que su país aplicará aranceles del 25% a México y Canadá y del 10% a China a partir de este martes, 4 de febrero. Trump ha ligado estos aranceles a la inmigración ilegal y a la entrada de fentanilo en EEUU, droga que produce anualmente cerca de 100.000 muertes por sobredosis en el país.

Tanto Canadá como México han anunciado represalias. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció un arancel contra el 25%, mientras que la líder mexicana, Claudia Sheinbaum, prometió gravámenes de represalia.

El Ministerio de Comercio de China emitió un comunicado en el que prometió “contramedidas correspondientes”, sin dar más detalles, y se comprometió a presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio.

El miedo a los efectos de los aranceles, y a que estos desemboquen en una guerra comercial, impactaba a las bolsas de todo el mundo.

El índice Nikkei de Japón ha bajado un 2,9%, mientras que el índice de referencia australiano, el S&P/ASX 200, ha perdido un 1,8%.

Las acciones de Hong Kong, que incluyen empresas chinas que cotizan en bolsa, cayeron un 1,1% tras la reapertura tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Los mercados de China continental reanudan sus operaciones tras las vacaciones el miércoles.

En Europa, el Dax alemán cedía un 1,94%; el Cac 40 francés, un 1,922%; el FTSE 100 británico, un 1,37%; y el FTSE Mib italiano, un 1,84%. El Ibex 35 español se dejaba un 1,62%.

Los futuros anticipan también importantes caídas en Wall Street. El Dow Jones se preparaba para abrir con una caída del 1,46%; por el descenso del 2,21% del S&P 500 y del 2,21% del Nasdaq 100.

Más volatilidad

Los analistas de Link Securities creen que la implantación de los aranceles “va a generar mucha volatilidad en los mercados, especialmente en los de activos de mayor riesgo, como es el caso de la renta variable, volatilidad que puede ir a más si la Administración estadounidense no da síntomas de echarse atrás y continúa con su intención de implementar nuevas tarifas a otros países, entre ellos a los de la UE”.

"¿Voy a imponer aranceles a la Unión Europea? ¿Quieren una respuesta veraz o debo darles una respuesta política? Absolutamente. La Unión Europea nos ha tratado muy mal", subrayó Trump el pasado viernes desde el Despacho Oval.

En este sentido, Trump reiteró que la UE no compra coches estadounidenses. "No se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan prácticamente nada y tenemos un tremendo déficit con la Unión Europea", agregó.

Los bonos, en su papel de activos refugio, parecía que aguantan algo mejor que la renta variable. El interés ofrecido por la deuda estadounidense a 10 años se reducía hasta el 4,545%. La rentabilidad de la deuda alemana al mismo plazo, la referencia en Europa, cedía hasta el 2,423%.

Más inflación

Sin embargo, y tal y como subrayan los expertos de Link Securities, “uno de los principales efectos de las tarifas puede ser el repunte generalizado de la inflación, lo que tampoco es positivo para este tipo de activos”.

“Habrá que ver hasta dónde quiere llegar Trump con sus actuaciones en materia comercial y si está dispuesto a soportar una potencial corrección de las bolsas, mercado éste que sigue muy de cerca y que suele cuidar mucho al considerarlo un reflejo de su gestión”, añaden.

Las expectativas de una mayor inflación en Estados Unidos hacían que el dólar se fortaleciera. El índice dólar, que mide la fortaleza de la divisa estadounidense frente a las principales monedas del mundo, se ha disparado hasta los 109,52 puntos. Se trata de su nivel más elevado desde octubre de 2022.

El dólar canadiense se ha hundido a su nivel más bajo desde 2003. Al mismo tiempo, el euro marcaba nuevos mínimos desde 2022. La moneda comunitaria cedía un 1,31% y se cambiaba a 1,022 billetes verdes.

Criptodivisas

Las principales criptodivisas se desplomaban. El descenso del bitcoin era del 4,93%, hasta los 95.066,87 dólares. El descenso del ethereum, la segunda mayor moneda digital del mundo, era del 18,35%, hasta los 2.544,59 dólares.

La pérdida de ambas criptodivisas ha llegado a ser superior. El bitcoin ha llegado a ceder un 6%, mientras que ethereum ha llegado a hundirse 26,53%, su mayor caída intradía en términos porcentuales desde el 19 de mayo de 2021, antes de reducir las pérdidas. Ripple se dejaba un 20,14%; solana, un 9,78%, y doge, un 18,66%.

Petróleo

El anuncio de los aranceles provocaba, al mismo tiempo, el incremento de los precios del petróleo. El crudo Brent, el de referencia en Europa, subía un 1,06%, hasta los 76,49 dólares por barril, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate avanzaba un 2%, hasta los 73,98 dólares.