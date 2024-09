David Galán: "El gráfico de Grifols mejoraría si supera los 10,8 euros, pero no voy a meter aquí mi dinero"

El Ibex 35 se sitúa en torno a los 12.000 puntos. Para ver un nivel así hay que echar la vista muy atrás, hasta 2010. Y, según David Galán, el selectivo de la Bolsa española podría no frenarse aquí. Más bien todo lo contrario, podría dispararse hasta los 13.000 puntos.

En este momento, reconoce, es muy difícil encontrar buenas compañías que estén baratas. Los valores españoles que más le gusta –Inditex, Iberdrola o Clínica Baviera- ya han subido mucho. Sin embargo, el director de Bolsa General no invertiría en Grifols, a pesar de que su gráfico mejoraría de superar los 10,8 euros por acción.

El Ibex 35 ha superado los 11.900 puntos. ¿Le queda más recorrido al alza?

En realidad, está en máximos de toda la historia porque habría que añadir el dividendo. Mucha gente se cree que la bolsa española ha bajado desde los máximos, pero, en realidad, ha subido un 40%. Cualquier persona que haya comprado una cesta de los 35 valores del Ibex 35, en cualquier periodo de la historia, está ganando dinero. La tendencia alcista es clara.

El Ibex 35 tiene impulso hasta casi los 13.000 puntos. Estamos en un ciclo alcista secular desde 2009 con dos caídas fuertes, en 2020 y 2022. La tendencia de fondo que se inició en 2008 en Estados Unidos sigue en marcha.

El Dow Jones y el S&P 500 llevan días alcanzando nuevos máximos históricos. El Nasdaq Composite no ha llegado a alcanzarlos. ¿En qué situación se encuentran los principales índices de Wall Street?

Están en tendencia alcista desde el año 2009. Llama un poco la atención, porque ha subido muchísimo, y por cierta rotación sectorial, que no esté liderando el Nasdaq. Esta vez no está liderando, pero eso no significa que la tecnología esté débil. Quizá los semiconductores estén consolidando un poco. Los resultados de Micron fueron muy buenos y los de Nvidia, increíbles.

Wall Street apunta a más subidas. El S&P 500, a 6.000 puntos y el Dow Jones, hasta 47.000.

¿En qué situación se encuentra la cotización de grandes valores del Ibex 35 como son Inditex, Santander o Iberdrola?

Soy un inversor quality-growth. Me gustan las compañías de muchísima calidad y que crezcan. Soy accionista de Inditex y debería haberlo sido mucho antes. Es una compañía muy buena, pero que ya no está a la valoración que estuvo.

Inditex había estado cinco o seis años sin subir en bolsa, no porque fuera mala, sino porque hizo una contracción del múltiplo. El beneficio crecía y la acción no subía en bolsa. A 20 euros parecía una ganga. Pero Inditex cotiza ahora en 53 euros y su PER ya no está en 18x. La valoración está en 30x y ya es exigente, al estar un poco por encima de la media. Eso no quiere decir que no suba más, pero ya no está en una valoración atractiva. Podría estar consolidando meses, un año o un año y medio.

Iberdrola es la mejor del sector. Es mi favorita. El sector está muy estancado. Enagás lleva sin subir en bolsa siete años, porque su beneficio lleva estancado siete años. En general, es un sector con muy poco crecimiento. La que me gustaba más era Red Eléctrica, pero hasta 2019. Así que ya llevo muchos años quedándome con Iberdrola.

Es mucho más interesante comprar Iberdrola a PER 16x con crecimiento que otra eléctrica a PER 11x sin ningún crecimiento. El PER de Iberdrola es razonable, de 13,8x, no está barata, pero tampoco me parece cara.

Santander ha mejorado. Ahora el dividendo es real, es dinero, y está recomprando acciones. Está en la parte buena del ciclo, pero su negocio es cíclico. No vende coca-colas o ropa. Es un negocio que depende del ciclo económico y eso no lo pueden cambiar.

La banca me parece un sector peligrosísimo porque es muy cíclico. Quien invierta ahí debe saber que puede caer hasta un 50%. La inversión en cíclicas debe ser contraintuitiva. Si las quieres comprar las tienes que comprar cuando van horrible, incluso cuando no tienen beneficios. Ahora, están en la parte del ciclo. Lo han hecho bien, porque no están pagando por los depósitos.

La clave es el punto de entrada y de salida. Si te equivocas, puedes estar años sin ganar un euro. Si aciertas, puedes multiplicar por siete.

El miércoles, tras el cierre de la sesión, se conoció que la CNMV abrió un expediente sancionador a Grifols y Gotham City. Las acciones de la compañía de hemoderivados subieron el jueves un 4,7%. ¿Por qué la compañía reacciona así?

Para mí, un 4% o un 5% arriba es anecdótico. No hago trading intradia. Yo lo tengo clarísimo con Grifols. No quiero ser el listo. Voy a lo fácil y esto es complicarse la vida. Está al albur de una noticia. Ya olían muy mal varias cosas desde hacía años. El del plasma sanguíneo era un oligopolio. Es probable que algo de razón tenga el informe de Gotham. Prefiero permanecer al margen. No tiene ningún sentido que un profesional esté especulando en compañías que han caído un 39% por cuestiones de ingeniería contable.

Más cuando tengo la bolsa en un momento increíble, con empresas en Europa como LVMH, por ejemplo, que estaba a PER 19x la semana pasada. Salvo que tenga mucho ego y quiera dar el pelotazo, o ser el más listo, hay alternativas para no complicarse la vida. El gráfico de Grifols mejoraría si supera los 10,8 euros, pero no voy a meter aquí mi dinero.

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que finalmente la opa de Brookfield sobre Grifols no termine teniendo lugar. ¿Cómo se podrían comportar las acciones de Grifols si la operación no terminase teniendo lugar?

Esto está al albur de esa noticia. Si sale, habrá una cierta recuperación que no le valdrá de nada al que compró en 2019 o 2020. Quizá le valdrá al que compró hace unos meses. La compañía está muy tocada nivel reputacional. La compra por parte de Brookfield puede ser un final lógico para Grifols. Hay más inversores que piensan lo mismo que yo.

¿Qué compañías españolas, europeas o estadounidenses considera que están en un buen momento? ¿O con cuáles de ellas está operando?

Momento, en cuanto a timing, no hay mucho porque cuando algo sube durante mucho tiempo no hay tantas oportunidades. Teníamos barato LVMH hace unas semanas, pero su PER ha subido a 15x y ya no lo está tanto. En mi opinión, Paypal también estaba muy barata.

La bolsa china lo ha hecho muy mal, a pesar de que ha subido mucho en estos últimos días. Creo que Proxus, un holding holandés invertido en Tencent, está barata. La propia Tencent lo está.

En España, las que más me gustan han subido muchísimo: Inditex, Iberdrola y Clínica Baviera. En los tres casos han subido en vertical. Rovi podría estar interesante si cayera un poco más. Vidrala está empezando a despuntar. Amadeus estaba interesante hace un par de meses, pero también ha despuntado.

Fluidra no está mal, pero también ha recuperado bastante. De las que no han subido mucho, Vidrala y Rovi, a pesar de que la primera tiene la parte mala de que es una compañía cíclica, y la segunda depende mucho de los medicamentos de Moderna vayan bien.

Me gustan Alphabet y Meta en Estados Unidos. Me gustan todas las FAANG. Nvidia tiene un PER alto, pero ha subido más de un 100% en un año. Tesla es la única que tiene unos números arriesgados. El mercado se ha preocupado a ver una caída de los márgenes tras bajar mucho los precios de los vehículos.

Microsoft también tiene un PER alto, pero es una compañía casi defensiva al estar en todos los nichos de la tecnología. Es una compañía maravillosa, pero crece en torno a un 10% al año y está a un PER de 35x, ya exigentes. A pesar de eso, me parece que es una de las mejores empresas del mundo.

En cualquier caso, la gente debe seguir un método de inversión con reglas claras de entrada y salida y no operar por opiniones de nadie, incluida la mía.

***La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión.