Gerardo Ortega: "El bitcoin subirá en el momento en el que el ethereum acompañe"

"El bitcoin subirá en el momento en el que ethereum acompañe", señala Gerardo Ortega, economista y asesor financiero responsable de geradroortega.es. "Es lo único" que le "inquieta respecto a las bolsas".

Ambas criptodivisas deben cerrar el hueco que se produjo con las caídas que tuvieron lugar el 5 de agosto, señala en su análisis sobre la situación en la que se encuentra el mercado antes de que la Reserva Federal de EEUU (Fed) baje los tipos de interés por primera vez desde marzo de 2020.

El Ibex 35 defiende los 11.700 puntos. Se encuentra en niveles no vistos desde 2015. ¿Qué puede suceder ahora?

Está en máximos del año. La versión con dividendos está en máximos de todos los tiempos. Ambos índices están por encima de los máximos que marcaron dentro del proceso alcista previo, en mayo y junio de este año, mientras que el resto de bolsas europeas han lateralizado desde entonces.

De todos los índices europeos, el Ibex 35 es el único que se ha situado por encima de esos máximos. Es lógico debido a su composición, con una presencia elevada de bancos. El sectorial bancario europeo se encuentra relativamente cerca de máximos anuales.

Para mí no es cuestión de hasta dónde puede caer el Ibex 35, la clave es si el resto de índices europeos acompañan este alza. Es necesario que se muevan en convergencia. El problema que tenemos a veces es que si no van todos de la mano se genera una divergencia y al Ibex 35 le acaba influyendo que el resto no suba.

La situación del Ibex 35 es positiva, pero salvo que el resto de índices europeos, especialmente el Dax y el Euro Stoxx 50, no superen los máximos, va a haber una mayor consolidación. Ahora, el límite por la parte de abajo son los mínimos de agosto. Estos mínimos han supuesto un suelo dentro de la tendencia de largo plazo. De ahí es probable que el selectivo no caiga.

Los mínimos de agosto son los 10.300 puntos. Más a corto plazo, resaltaría la zona de los 11.100 puntos. Pero la cuestión no es el Ibex 35 en particular, es el mercado en general. Todos hicieron suelo en agosto. Algunos suben un poco más y otros, un poco menos.

Esta tarde, previsiblemente, la Reserva Federal de EEUU (Fed) bajará los tipos de interés. La incógnita reside en si el descenso será de 25 o de 50 puntos básicos. ¿Cómo puede reaccionar Wall Street sea cual sea la decisión que tome el banco central?

Lo que espera el mercado, lo que descuenta los Fed funds, son 50 puntos básicos. Lo razonable sería 25 puntos básicos. ¿Por qué? Para que no se transmita la idea de que hay algo detrás de esta bajada de tipos que se pudiera parecer a una recesión. Los tipos de interés han subido a toda velocidad porque ha habido un problema inflacionista.

Ahora comienza a recorrer el camino de vuelta porque la inflación ya converge hacia el objetivo del 2%. Si la Fed comienza a bajar los tipos de interés de forma rápida, como ya pasó a finales de 2007 con la crisis de las subprime, puede transmitir un mensaje de preocupación.

El mercado ya tiene descontado que va a bajar tipos. Sea como sea, estamos en máximos de todos los tiempos en EEUUU. Los índices tradicionales están más avanzados, el Dow Jones está en máximos históricos y el S&P 500 los ha bordeado, con una tecnología que no acompaña. El Índice de semiconductores de Filadelfia tiene que subir un 18% para alcanzar máximos.

Esto se traduce en una situación divergente y esto lo que trae es lateralización. Hemos visto también un suelo en los mínimos de agosto. Es probable, no sé si hoy y mañana, haya paradas por esa divergencia. Pero la tendencia objetiva es francamente positiva.

¿En qué situación técnica se encuentra Telefónica?

Es superinteresante. Con el gráfico ajustado por dividendos y en escala semilogarítmica, Telefónica hizo techo en el año 2000. Sus máximos son los 7,65 euros. Desde entonces, el título que ha hecho ha sido corregir hasta la zona de 2,8 euros. En 20 años no ha salido de un enorme lateral. Un señor que esté invertido en Telefónica está fastidiado.

Telefónica ha tenido una recuperación y está intentando asaltar la zona de 4,33

El valor está en mitad de ese rango. Ha tenido una recuperación y está intentando asaltar la zona de 4,33. Debe romperla. Si lo hace se situaría en la parte alta del lateral, con ese límite superior de 7,65 euros.

"Menuda barbaridad" dirán algunos, pero es lo que ha pasado en BBVA y Santander. Telefónica está a mitad de rango. Pero definamos qué es romper una zona de resistencia. Romper es cerrar, si estoy trabajando en gráfico mensual, por encima de 4,35. Stop por debajo de 4 euros. La zona de resistencia es muy importante, pero mi sensación es que lo está intentando. Le está viniendo bien esa bajada de tipos por su elevada deuda.

Iberdrola está en máximos históricos. ¿Qué puede ocurrir ahora?

Está en subida libre, no tiene resistencias. Esta es la cuestión. Desde que hizo suelo en agosto, con el lunes negro, no ha habido un solo día que haya cerrado por debajo de los mínimos del día previo. Ahora mismo, por arriba no hay límites. Por debajo, los niveles de control con los que yo trabajaría son los 12,7 euros. Mientras que no caiga por debajo de esa zona, Iberdrola en mantener.

Mientras no caiga por debajo de los 12,7 euros Iberdrola es mantener

Endesa también está interesante. Hay que exigirle un cierre de vela mensual. Los máximos anteriores los alcanzó con la pandemia. Los ha atacado de forma recurrente y hasta ahora no ha podido con ellos. Enagás está un poco más retrasada. Redeia, lo mismo. En general son todas las utilities.

Solaria es el valor del Ibex 35 más castigado en 2024. ¿Cómo valora la situación en la que se encuentra la compañía de energía renovable?

Al margen de que a mí puedan no gustarme mucho las renovables porque dependen de la regulación y ya está, es un follón. Lo único, efectivamente, es que lo ha hecho francamente mal. Y eso que finalizó 2023 en máximos del año. Desde ahí ha cotizado bastante bajo. Rompe la zona de los 12 euros, que es francamente importante. Esta ruptura invita a estar fuera.

El gráfico en escala semilogarítmica da la sensación de que el título está canalizando a la baja. Eso significa que tiene un techo de canal. Si se confirma por encima de 12,7 confirmaría una señal de vuelta importante dentro del proceso correctivo que está teniendo. Ha mejorado notablemente dentro de lo mal que estaba.

Soporte intermedio en 10,7 euros. Debe respetar esa zona e irse a por 12,7 euros. Si tiene un cierre de vela semanal, adelante.

¿Aprovechar las caídas para comprar en Grifols o las subidas para salir de la compañía?

No la entiendo. El valor está soportado. Y eso es una realidad. Con el informe de Gotham, Grifols abrió un hueco a la baja. Llegó a cotizar a 6,36. Pero ha recuperado y se ha quedado estable. Está siempre ida y vuelta. Tiene un techo en la zona de 11 euros y de los 7,8 no cae. Entre esos dos niveles hay un porcentaje de la leche. Ese es un juego al que no quiero jugar. No le veo mayor sentido salvo que se acerque a la zona de 7,8 euros.

Esto está siempre ida y vuelta. Tiene un techo en la zona de 11. De 7,8 no cae. Entre esos dos niveles hay un porcentaje de la leche. Ese juego no lo quiero jugar. No le veo mayor sentido salvo que se acerque a la zona de 7,8. O los 10,8. Esa es otra alternativa. Si es bueno, seguirá corriendo.

Bitcoin y oro

El bitcoin intenta recuperar los 60.000 dólares. ¿Es clave este nivel?

No. El bitcoin es un activo de riesgo como lo es el Nasdaq. Es como si fuera el selectivo tecnológico pero apalancado dos o tres veces. El bitcoin ha caído porque lo ha hecho la tecnología estadounidense. Y el Nasdaq Composite y el Nasdaq 100 no van a subir si no suben los semiconductores.

El bitcoin subirá en el momento en el que ethereum acompañe. Son activos correlacionados. Se ha parado uno y se ha parado el otro. Es muy llamativo que no hayan cerrado –el bitcoin sí pero por poco- los huecos que se abrieron a la baja el 5 de agosto.

Los dos, bitcoin y ethereum, están cotizando aún por debajo del hueco que se abrió entonces y es imprescindible que vayan de la mano y cierren ese hueco. El ethereum debe superar los 3.030 dólares. En el caso del bitcoin, da igual. Está lateralizando tras llegar a marcar máximos históricos. El ethereum no lo hizo. Necesito que el ethereum dé el pistoletazo de salida.

La referencia absolutamente clave del oro son los: 2.350 dólares

Esto es lo único que me inquieta respecto a las bolsas. Lo único que me está fallando es bitcoin y ethereum.

El oro está en máximos históricos. ¿Puede seguir subiendo?

Está muy alcista. En principio, está en subida libre. La cuestión no es tanto hasta dónde se dirige como qué referencias por debajo no debe perder. La referencia absolutamente clave son los: 2.350 dólares. Todo precio por encima es potencialmente alcista.

Todo el mundo está centrado en el oro, pero la plata está muy interesante. Es el activo divergente porque no termina de acompañar, aunque está en ello. La referencia por debajo está en la zona de 26 euros. No debe perderla.