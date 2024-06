El Ibex 35 sube un 0,73% y salva los 11.400 puntos en la semana en la que el BCE bajó los tipos de interés

El Ibex 35 registra su segunda ganancia semanal consecutiva. El selectivo de la Bolsa española ha repuntado un 0,73% en una semana marcada por la bajada de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y los datos sobre el mercado laboral estadounidense.

El saldo que el Ibex 35 ha acumulado en las últimas sesiones se ha reducido este viernes, jornada que se ha saldado con una caída del 0,34%. Debido a ella, el índice se sitúa en los 11.404,9 puntos.

En esta ocasión, las subidas del sector bancario no han sido suficientes para que el Ibex 35 terminase el día al alza. En cualquier caso, Aena (+1,26%), BBVA (+1,04%) y Sabadell (+1%) han encabezado los ascensos. Por el contrario, las mayores bajadas han sido las de Meliá (-2,63%), Cellnex (-2,52%) y Merlin (-1,98%).

Así, el índice ha deshecho parte de las alzas del jueves, cuando llegó a rozar los 11.500 enteros y a marcar nuevos máximos desde el 2015. El nuevo hito tuvo lugar tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE).

Tal y como se esperaba, la institución europea decidió bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, de forma que la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación se redujo al 4,25%; la tasa de depósito, al 3,75%, y la de facilidad de préstamo, al 4,50%.

Del BCE...

El Consejo de Gobierno del BCE consideró "apropiado moderar ahora el grado de restricción de la política monetaria tras nueve meses en los que los tipos de interés se han mantenido sin variación" y en los que la inflación se ha reducido casi sin sobresaltos.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, su presidenta, Christine Lagarde no despejó ninguna duda sobre los siguientes pasos del BCE. "No nos estamos comprometiendo previamente con una trayectoria de tipos particular", subrayó durante la rueda de prensa celebrada tras la cita.

El mercado espera que el BCE recorte los tipos de interés dos ocasiones más antes de que termine el año, en septiembre y diciembre. De esta forma, descarta casi totalmente un recorte en el próximo encuentro, que se celebrará en julio. Las posibilidades de que entonces tenga lugar un recorte son inferiores al 11%, según datos de LSEG.

Las principales bolsas europeas también han terminado en negativo una semana positiva en la que se han conocido varias referencias sobre la salud de la economía de la eurozona.

Este mismo viernes se ha confirmado que el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro registró una expansión del 0,3% en el primer trimestre de 2024, lo que permitió al menos igualar el ritmo de crecimiento trimestral de Estados Unidos por vez primera desde mediados de 2022.

La relativa recuperación económica también ha quedado patente en el crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro, que se aceleró en mayo hasta máximos de un año, según el índice compuesto de gerentes de compra (PMI). El indicador alcanzó los 52,2 puntos desde los 51,7 de abril, su nivel más alto en doce meses.

... a la Fed

En Estados Unidos, el foco se ha puesto sobre el mercado laboral. Según los datos publicados este viernes, la primera economía del mundo generó 272.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas en mayo, una cifra muy superior a los 165.000 creados en abril, y que ha superado las expectativas de los analistas. La tasa de paro subió una décima, hasta el 4%.

Así, el mercado laboral estadounidense se aceleró frente al enfriamiento de abril y encadena ya 41 meses consecutivos creando empleo. En este sentido, el registro de mayo de 2024 está por encima de la media de los últimos doce meses, que es de 232.000 nuevos puestos de trabajo.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

El crecimiento registrado contrasta con las cifras publicadas por ADP Employment, y que arrojaron la creación de 152.000 puestos de trabajo en mayo, frente a los 188.000 de abril. El dato fue inferior al esperado por los analistas, que habían anticipado 175.000 nuevas nóminas en el quinto mes del año.

Por otro lado, y según la encuesta de The Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), que elabora el Departamento de Trabajo de EEUU, el número de puestos de trabajo vacantes disminuyó en 296.000 en abril con respecto a marzo, hasta los 8,059 millones, la cifra más baja desde la de febrero de 2021. El consenso de esperaba una cifra superior, de 8,36 millones.

El relativo enfriamiento del mercado laboral estadounidense había hecho que mejorasen las expectativas sobre la senda que seguirán los tipos de interés. Sin embargo, los datos oficiales conocidos este viernes han vuelto a enfriar las previsiones.

De esta forma, y según datos de LSGE, el mercado espera de nuevo menos de dos recortes de las tasas de referencias. Prevé, con un 53% de posibilidades, que el primero, y quizá único de ellos, tenga lugar en septiembre. Antes de que el informe de empleo viera la luz dichas probabilidades eran del 68%.

Nvidia

Pero si esta semana ha habido un protagonista en el parqué neoyorquino ha sido Nvidia. La compañía -que está llevando a cabo un split o desdoblamiento de acciones para atraer a más inversores- ha alcanzado los 3 billones de dólares de capitalización, superando a Apple como la segunda compañía de Wall Street más valiosa.

A pesar de las últimas caídas, el rally del fabricante de chips ha favorecido al Nasdaq Composite, que ha marcado nuevos máximos históricos por encima de los 17.000 puntos. Su subida semanal es del 2,6%; superior a la del S&P 500, del 1,43%, y a la del Dow Jones, del 0,52%.

Más allá de Nvidia, esta semana las compañías tecnológicas se han beneficiado del descenso de la rentabilidad de la deuda pública. El interés ofrecido por el bono estadounidense a 10 años ha pasado del 4,5% al 4,3%.

Al mismo tiempo, la rentabilidad del bono alemán a 10 años, la referencia en la eurozona, se ha reducido por debajo del 2,6%. La del bono español al mismo plazo decía del 3,4%.

El euro resiste

Por el contrario, y a pesar de que el BCE ha adelantado a la Fed en el recorte de tipos, el euro se mantenía cerca de los 1,09 dólares.

Al mismo tiempo, el petróleo ha enlazado su tercera semana consecutiva de descensos. El Brent, la variante de referencia en Europa, cedía en torno a un 1,5%, hasta situarse ligeramente por encima de los 80 dólares por barril.

La bajada ha tenido lugar a pesar de que, el pasado domingo, la OPEP+ decidió extender hasta el 31 de diciembre de 2025 los recortes de su oferta petrolera. Sin embargo, Arabia Saudí, Rusia y otros seis miembros del cartel informaron de que a partir de septiembre, siempre y cuando las condiciones del mercado lo permitan, levantarán paulatinamente las restricciones voluntarias.