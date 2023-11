Fluidra: muy próxima a generar una interesante señal de compra

Las acciones de Fluidra avanzan de forma moderada este viernes, ubicándose entre los valores que más se revalorizan en el selectivo español. Aunque no existe un motivo claro para este movimiento, parece que se debe a razones técnicas.



Los recientes informes financieros de la empresa española enfocada en piscinas y wellness no son positivos, ya que la disminución en las ventas del sector de las piscinas está afectando a Fluidra. La compañía todavía no ha logrado recuperar sus niveles de rendimiento de 2022, y si en el primer semestre del año experimentaba una caída del beneficio del 37,5%, en los últimos tres meses ha aumentado al 40%.



En dichos resultados se dio a conocer que la empresa cotizada ganó 108 millones de euros en comparación con los 179 millones del período anterior, y su cifra de negocio disminuyó de 1.967 millones de euros a 1.623 millones de euros, lo que representa una reducción del 17,5%.

Estas cifras no han hecho más que confirmar la situación técnica que la empresa enfrenta en el mercado de renta variable. Desde los máximos alcanzados el pasado mes de agosto, cercanos a los 22 euros por acción, la presión bajista ha afectado a la compañía, resultando en una secuencia de máximos y mínimos decrecientes.



La zona donde ha detenido su caída en los 15,34 euros no es un nivel cualquiera, sino que corresponde al 61,8% de Fibonacci de todo el extenso tramo alcista que se ha formado desde los mínimos de octubre de 2022, situados en 11,34 euros, hasta los máximos de agosto en 21,78 euros. Evolución de las acciones de Fluidra Eduardo Bolinches ProRealTime Desde este importante soporte horizontal, el valor está experimentando una importante reacción en forma de rebote, lo que le ha permitido alcanzar y superar su primera resistencia ubicada en los 16,58 euros. Actualmente, está superando también al alza su importante media móvil de 200 periodos, la cual se sitúa en torno a los 17,26 euros por acción, aunque deberemos tener confirmación del movimiento a cierre de hoy viernes.



Para que Fluidra emita su primera señal de compra, deberá superar su directriz bajista o lo que es lo mismo, la zona de resistencia decreciente que actualmente pasa por los 17,85 euros por acción. Si esto ocurre, habrá resuelto al alza su tendencia bajista, un hecho que nos permitirá adquirir acciones con el riesgo controlado. [La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy]



Si esto ocurre, los objetivos se establecerán en los 18,98 euros y, posteriormente, en los 19,35 euros por acción, que son exactamente las siguientes resistencias horizontales a las que deberá enfrentarse.



En cualquier caso, si decidimos seguir esta estrategia, la correspondiente orden de protección se ubicaría por debajo de los 17,25 euros en base cierres.