Dónde invertir en bolsa hoy: CCEP, Ence, Iberdrola y Ferrovial

El selectivo español ha dicho adiós a los 9.300 puntos aunque todavía goza de una pequeña cantidad de puntos hasta el soporte de los 9.220 puntos.

No obstante, no está de menos recordar que será decisivo no perder el ahora soporte de los 9.195 puntos que nos protege del importante nivel de los 8.726,7 puntos que continúan siendo vitales como soporte.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

¿En qué deberías invertir según tu edad?:

1) CCEP: El valor lo hizo estupendamente bien en el día de ayer por lo que si vemos que va a cerrar por encima de los 57 euros entraremos en él antes del cierre colocando una orden de protección ante la pérdida en base cierres de los 55,90 euros.

2) Ence: El valor presenta una resistencia en los 3,71 euros que toca vigilar por si la rompe al alza para entrar en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,55 euros en base cierres.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]

3) Iberdrola: Nuevos máximos históricos para el valor que si vemos que los confirma con otro cierre por encima de los 11,85 euros entraremos antes del cierre de la sesión colocando una orden de protección ante la pérdida de los 11,62 euros en base cierres.

4) Ferrovial: El valor está a punto de marcar nuevos máximos históricos por encima de los 28,40 euros, por lo que si vemos que se hace con ellos entraremos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 27,96 euros en base cierres.

Sigue los temas que te interesan