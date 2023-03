¿Qué empresas del Ibex 35 podemos comprar para aprovechar las recientes caídas en Bolsa?

La semana en el selectivo español ha comenzado de la peor manera posible, pero a las caídas de ayer debemos sumar las correcciones desde el pasado jueves. Esto ha llevado a muchos inversores a entrar en el mercado ayer por la tarde viendo que las plazas estadounidenses mantenían bajo control a los vendedores.

Sin embargo, el selectivo español encajaba una corrección del 3,51% debido a la gran penalización que realizaba el sectorial bancario ante la duda de si lo que hemos visto con el Silicon Valley Bank, podría ocurrir en el resto de países y entidades bancarias.

A pesar de ello, el mercado no terminó cerrando en los mínimos del día sino que muchos valores tuvieron los cierres algo alejados de los mínimos del día precisamente porque se vieron beneficiados por la entrada de dinero fresco de unos inversores que ya apostaban por el rebote que estamos viendo hoy.

No obstante, dentro del selectivo español tenemos 35 valores y siempre pensando a corto plazo es vital el elegir un valor que se encuentre en óptimas condiciones para construir una reacción alcista.

Uno de esos valores bien podría ser Bankinter, que tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, su precio ha bajado hasta testear la media móvil de largo plazo y desde esa zona está comenzando a recuperar posiciones.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches ProRealTime

Por lo tanto, nuestra única preocupación a partir de ahora es que el valor no se gire a la baja y acabe perdiendo los mínimos de la sesión de hoy ya que entonces el mercado nos estaría diciendo que nos hemos adelantado en la entrada.

Sin embargo, con el Banco Sabadell las cosas no están yendo de la misma manera. Y es que una vez rota la media móvil de medio plazo, ahora realmente no tenemos nada antes del euro por acción por lo que parece que los inversores no se atreven a entrar en este otro banco.

Evolución de las acciones del Banco Sabadell Eduardo Bolinches ProRealTime

Otro de los valores que lo está haciendo estupendamente bien es Acciona, que si bien es cierto perforó ayer los mínimos del pasado mes de diciembre, pudo recuperarlos en base cierres y ahora está subiendo más de un 1% y ha recuperado por completo las caídas del día de ayer.

De hecho, tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, nos encontramos en la parte baja del rango de lateralidad en el que el precio viene moviéndose desde el pasado mes de noviembre y eso invita a pensar que podemos acabar viendo el precio de las acciones en los 190 euros de nuevo.

Evolución de las acciones de Acciona Eduardo Bolinches ProRealTime

Por otra parte, las acciones de Repsol continúan cayendo hasta el punto de ser el valor del selectivo español que más baja.

Está claramente sufriendo la caída del precio del barril de petróleo y esto está intimidando a los inversores que están viendo otro tipo de valores con mayor atractivo a pesar de que acumula una caída del 10% en tan solo una semana.

Iberdrola es otro de los valores que ha superado las caídas de ayer, pero es que realmente el valor se encuentra totalmente lateralizado desde el pasado mes de diciembre y lo único esperable es que volvamos a pelear por la ruptura de los 11 euros.

Otros de los valores que parece que está en su momento óptimo es Sacyr puesto que, tal y como puede ver a continuación, el precio de sus acciones se encuentra ante el soporte clave de la media móvil de medio plazo. Por lo tanto, tenemos una estrategia en la que hay poco que perder y mucho que ganar con relación al riesgo asumido.

Evolución de las acciones de Sacyr Eduardo Bolinches ProRealTime

