Meliá Hotels: buscando suelo tras la zancadilla de Jefferies

El precio de las acciones de Meliá Hotels estaba cómodamente cotizando por encima de los 5 euros en una especie de preparación para atacar los recientes máximos que se marcaron con el comienzo de este mes de diciembre.

De hecho, recuerdo que en mi artículo anterior sobre este valor advertía de la necesidad de esperar y ver cotizaciones sostenidas por encima de los 5,20 euros para evitar entrar ante una falsa ruptura.

Y ahora comenzamos la semana con una brutal rebaja de estimaciones para el valor por parte de Jefferies que pasa su precio objetivo desde los 9 hasta los 4,70 euros y dejan de dar el mensaje de compra al de mantener.

Llama mucho la atención esa rebaja de precio objetivo de casi un 50%, que realmente parece más una dejadez a la hora de realizar un seguimiento del valor que otra cosa, ya que en realidad lo que hacen ahora es ajustarse a un precio ligeramente inferior al precio de cierre del pasado viernes.

Pero sin lugar a dudas, la reacción a la baja que está sufriendo el valor es lógica y acorde al precio objetivo actualizado.

Evolución de las acciones de Melià Hotels Eduardo Bolinches ProRealTime

Tal y como podemos ver en el gráfico, ahora tenemos por debajo del precio actual dos referencias importantes. La primera de ellas en forma de media móvil de medio plazo y la segunda en forma de los mínimos intradiarios que veíamos el pasado 18 de noviembre.

Ambas referencias coinciden ahora en los 4,78 euros y por lo tanto este nivel pasa a ser clave a corto plazo para poder poner freno a la actual corrección.

De hecho, creo que será suficiente y que no veremos precios de cierre por debajo de este nivel de precios a no ser que veamos un descalabro de los mercados en general, escenario que no podemos descartar puesto que se esperan para las próximas sesiones alta volatilidad con las decisiones de tipos tanto en EE. UU. como en Europa.

Así que es momento de tener paciencia si estamos dentro del valor y no movernos a no ser que veamos que se pierden los 4,78 euros.

