Las oportunidades laborales y de emprendimiento en el campo del 'marketing tech', a debate en Valencia

En el mundo de la comunicación se han consolidado especialidades como la deportiva, la cultural o la política, entre otras. Sin embargo, ante el auge de corporaciones netamente tecnológicas o de empresas consolidadas que desarrollan líneas de negocio con alto impacto innovador, ha eclosionado con más fuerza la necesidad de formar a profesionales en este campo, con dominio pleno de las disrupciones, las tendencias y el amplio diccionario de términos tech.

Comunicar de forma acertada, fiable y con propiedad ya es una obligación para cualquier empresa en un entorno tecnológico y digital como el actual, por lo que cobra importancia escuchar a los protagonistas de un área que en ningún caso debe ser descuidada.

Por este motivo, D+I, junto con al Ayuntamiento de Valencia a través de Valencia Activa, han organizado un encuentro con el objetivo de dar respuestas a las incógnitas que genera este sector abordando, por un lado, la figura del Dircom de empresas tecnológicas y, por otro, el nacimiento de nuevos servicios de comunicación y marketing centrados en la esfera tech que ofrecen en su portfolio las tradicionales agencias de publicidad y comunicación.

La jornada, que tendrá lugar en Valencia el próximo jueves 15 de diciembre en las instalaciones de Innsomnia (Marina de Valencia), será gratuita y se podrá seguir por streaming a través de Disruptores e Innovadores. Además, aquellos que quieran asistir presencialmente simplemente tienen que registrarse en este enlace https://forms.office.com/r/x81kHaYcEr

Rosa Jiménez, Americas Tech Editor-at-large en Disruptores e Innovadores D+I, ex corresponsal El País en Silicon Valley y Head of Comms of Jeeves, será la encargada de abrir el encuentro con la ponencia 'La comunicación tech en Silicon Valley y más allá'.

Seguidamente se abrirá el debate 'Las empresas tecnológicas ante el reto de comunicar: entre el CMO y el Dircom', debate moderado por Beatriz Aznar, responsable en D+I del Área Startups.

En esta mesa participarán: María Benítez, directora Marketing de Robotnik; Lucia Rosell, Marketing Manager de Power Electronics, y Amparo García, COO de Zeus.

Posteriormente se abrirá la mesa 'Servicios especializados de marketing y comunicación: los tech servicios', en la que expondrán su visión Pablo Ortega, fundador de Paul Lenk (Los Ángeles) y corresponsal de D+I en EEUU; Ioritz Hidalgo, co-fundador The Observatory Lab, y Sara Badal, directora de Cuentas en Grupo R Comunicación.

La jornada se cerrará con el debate 'Moldeando al futuro CMO y Dircom de las tech companys' en el que intervendrán Carlos López Olano, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universitat de València; José Martínez Sáez, director de departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad del CEU Cardenal Herrera, y Noa de la Torre, ex-presidenta de la Unió de Periodistes y periodista en El Mundo Comunidad Valenciana.

